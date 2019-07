Κέντρο Ναυτικής Έρευνας: Ένα επιστημονικό και επιχειρηματικό ινστιτούτο στη Λάρνακα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ένα διεθνές επιστημονικό κι επιχειρηματικό κέντρο αριστείας στους τομείς της ναυτιλίας και της θαλάσσιας έρευνας θα λειτουργήσει στην περιοχή Μακέζνι, στη Λάρνακα. Πρόκειται για το Cyprus Marine and Maritime Institute, που στόχο έχει να προσφέρει λύσεις στις πραγματικές ανάγκες και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι τομείς της γαλάζιας οικονομίας. Η πρόταση για τη δημιουργία του CMMI υποβλήθηκε για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τον Νοέμβριο του 2018, στο πλαίσιο της δράσης «Teaming», του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Η πρόταση της Λάρνακας έλαβε την τρίτη θέση ανάμεσα σε 208 προτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κι εγκρίθηκε για χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων. Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Λάρνακας και οι υπόλοιποι εταίροι είναι το ΕΒΕ Λεμεσού, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου (MarInEM), οι κυπριακές εταιρείες SignalGeneriX και GeoImaging, οι ιρλανδικοί ερευνητικοί οργανισμοί Marine Institute of Ireland και SmartBay Ireland καθώς και το βρετανικό ερευνητικό ινστιτούτο Southampton Marine and Maritime Institute.

Μιλώντας στην επίσημη παρουσίαση του έργου, ο Ανδρέας Βύρας είπε ότι το Κέντρο Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας συμβαδίζει πλήρως με τη στρατηγική του δήμου, ώστε η Λάρνακα να χαρακτηριστεί «Γαλάζια Πόλη» και να μετατραπεί σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία. Ο κ. Βύρας τόνισε, επίσης, τη σημασία και τον ρόλο του κέντρου αριστείας στην αναζωογόνηση του οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου τόνισε ότι η δημιουργία αυτού του κέντρου θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από την προώθηση στενότερης συνεργασίας και στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, λέγοντας ότι το έργο θα έχει πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη για την Κύπρο.