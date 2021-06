Κατεπειγόντως για σεμινάριο στην Αθήνα πήγε ο νέος κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στην Αθήνα για ταχύρρυθμα μαθήματα επικοινωνίας βρίσκεται ο φερόμενος ως νέος κυβερνητικός Εκπρόσωπος του Νίκου Αναστασιάδη κ. Μάριος Πελεκάνος. Το φροντιστήριο ανέλαβε η εταιρεία marc και ο προσωπικός επικοινωνιολόγος του Προέδρου, Θωμάς Γεράκης. Ο κ. Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας marc και η ομάδα του, εδώ και μερικές μέρες προετοιμάζουν τον κ. Πελεκάνο σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας με δημοσιογράφους. Η ίδια ομάδα είχε εκπονήσει το στρατηγικό επικοινωνιακό σχέδιο του Προέδρου κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών, το οποίο οικοδομήθηκε πάνω σε δύο πυλώνες.

Πρώτον, στην πλήρη διασύνδεση της επιτυχίας ή όχι του ΔΗΣΥ με την δημοτικότητα του Προέδρου.

Δεύτερον, στις διακριτές αλλά δυναμικές παρεμβάσεις του Προέδρου για στήριξη του κυβερνητικού έργου.

Στόχος

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να στρογγυλέψει ο λόγος του κ. Μάριου Πελεκάνου για να αμβλυνθούν οι εντυπώσεις από τα δεκάδες ποστ του νεαρού πολιτικού, η επίκληση των οποίων ήδη έχει αρχίσει να δημιουργεί απορίες αν ο διορισμός του σηματοδοτεί ολοκληρωτική στροφή του Προέδρου προς νεοσυντηρητικές θέσεις σε θέματα Κυπριακού και Μεταναστευτικού.

Ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με πληροφορίες τού http://politis.com.cy, παρότι θεωρεί τον Μάριο Πελεκάνο ως ένα αξιόλογο στέλεχος του, για λόγους κυρίως επικοινωνιακούς είχε προτείνει για τη θέση του κυβερνητικού Εκπροσώπου τους Μιχάλη Σοφοκλέους και την Ξένια Κωνσταντίνου.

Who is Who

Υπενθυμίζουμε πως ο κ.Πελεκάνος δεν κατάφερε να εκλεγεί στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, τερματίζοντας πίσω από την Ξένια Κωνσταντίνου και τον Μιχάλη Σοφοκλέους, με 7,013 ψήφους. Πρόκειται για στέλεχος του ΔΗΣΥ, που εκφράζει χωρίς ενδοιασμούς έντονες θέσεις και απόψεις στο Μεταναστευτικό, ενώ και στο Κυπριακό θεωρείται της σκληρής γραμμής. Είχε διοριστεί το 2019 στην προεδρία του ΚΟΑΓ, ενώ είναι πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του ΔΗΣΥ από το 2017.