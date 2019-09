Κάμερες τροχαίας: Σίριαλ χωρίς τέλος

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η τελευταία εξέλιξη στο -άνω των δέκα ετών- σίριαλ της εγκατάστασης συστήματος φωτοεπισήμανσης στο κυπριακό οδικό δίκτυο, αφορά παράταση επτά (7) εβδομάδων. Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών, η οποία αρχικά είχε καταληκτική ημερομηνία την 27η Σεπτεμβρίου 2019, πήρε αναβολή για τα μέσα Νοεμβρίου. Ο λόγος, το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει και οι πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους. Μέχρι στιγμής, είκοσι δύο (22) εγχώριες και ξένες εταιρείες έχουν προμηθευτεί τα σχετικά έγγραφα, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχουν και «κρυφοί» ενδιαφερόμενοι, που ενδεχομένως να εμφανιστούν στο τέλος ως κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι κάποιες εταιρείες κάνουν ήδη λόμπι για ενημέρωση/ προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει το δικό τους σύστημα. Μεταξύ άλλων έχουν ενδιαφερθεί οι Cytacom Solution Ltd, SPCA High – Tech Security Centre Ltd, Channel IT Ltd, DATATECH I.T. SOLUTIONS LTD, CARAMONDANI BROS PLC, Advance Business Solutions A. (ABS) LTD, Logicom Solutions Ltd, TELMEN LTD, TO THE LIMIT COMPANY LIMITED, VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH, GCC Computers Ltd, Electromatic Constructions Ltd, GV SPECIAL PRODUCTS LTD, G.S. EUROPRACTICES LTD.

Χρονοδιάγραμμα

O διαγωνισμός για τις κάμερες φωτοεπισήμανσης είχε προκηρυχθεί την 1η Ιουλίου 2019 και αφορούσε 110 κάμερες – 90 σταθερές για μελανά σημεία (εκεί που σημειώνονται συχνά σοβαρά δυστυχήματα) και 20 κινητές. Τα χρονοδιαγράμματα του έργου διαμορφώνονται πλέον ως εξής: μέσα Νοεμβρίου λήγει η νέα διορία για κατάθεση προσφορών, θα ακολουθήσει η μελέτη από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα πάρει 2-3 μήνες και άλλους 6 μήνες υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν για να εξεταστούν οι τυχόν ενστάσεις ενδιαφερομένων, που θα προσφύγουν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Απ’ εκεί και πέρα, για την υποβολή μελέτης υλοποίησης υπολογίζεται να χρειαστούν 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 6 μήνες μετά την έγκριση της μελέτης υλοποίησης για την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης, άλλους 6 μήνες για την υλοποίηση της πρώτης φάσης και 12 μήνες για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Το κόστος για να εγκατασταθούν οι κάμερες παρακολούθησης οδικής κυκλοφορίας θα είναι της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για τα πέντε πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους.

Επεξεργασία δεδομένων

Οι κάμερες έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τις εξής έξι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ): παράβαση του ανώτατου ή κατώτατου ορίου ταχύτητας, παραβίαση του κόκκινου στα φώτα Τροχαίας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παραβίαση λευκής γραμμής στα στοπ που βρίσκονται σε εξόδους και στους φωτεινούς σηματοδότες, χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση (όχι ελεύθερα χέρια) και μη χρήση προστατευτικού κράνους. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, ενδεχομένως να εντοπίζονται (και θα καταγγέλλονται) για επιπλέον παραβάσεις, οδηγοί που θα έχουν φωτογραφηθεί από κάμερα Τροχαίας για την άλφα ή βήτα παράβαση του ΚΟΚ (π.χ. η κάμερα φωτογραφίζει ένα όχημα για υπέρβαση ορίου ταχύτητας και κατά την επεξεργασία των δεδομένων διαφαίνεται ότι ο οδηγός μιλούσε και στο κινητό τηλέφωνο). Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος του έργου θα καταβάλει όλο το ποσό που απαιτείται για την προμήθεια του συστήματος, θα εγκαταστήσει το κέντρο επεξεργασίας των παραβάσεων και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των συσκευών φωτοεπισήμανσης (κινητές και σταθερές), τη συντήρησή τους, την επεξεργασία των δεδομένων, την αποστολή των εξώδικων στους παραβάτες και τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ποινική δίωξη παραβατών που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να διευθετήσουν την παράβαση εξωδίκως. Η Αστυνομία θα αναλάβει την επίβλεψη της διαδικασίας, ενώ τα πρόστιμα θα τα εισπράττει το κράτος και θα επιστρέφει στον ανάδοχο ένα ποσό ετησίως, ανάλογα και με τις εισπράξεις, ώστε σε πέντε χρόνια να εξοφληθεί το έργο. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι πέντε χρόνια με δικαίωμα επέκτασης για άλλα δύο. Με το πέρας της σύμβασης, ο εξοπλισμός του συστήματος θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του κράτους.

Αναγνώριση από σιλουέτα

Στο μεταξύ, παρόλο που το σύστημα φωτοεπισήμανσης δεν θα φωτογραφίζει πρόσωπα, εντούτοις μπαίνουν ερωτήματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από κάμερες που τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους (όχι μόνον για την Τροχαία), εκ των οποίων μερικές χρησιμοποιούν λογισμικά τελευταίας γενιάς προηγμένης τεχνολογίας/ τεχνητής νοημοσύνης. Στις 23 του περασμένου Αυγούστου, η ιστοσελίδα lifespeaker.ru έγραψε για τη νέα τεχνολογία που αφορά την αναγνώριση ενός ατόμου από τη σιλουέτα του, που αναπτύχθηκε από τη ρωσική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης NTechLab. Τον Ιούλιο, αναφέρθηκε ότι μεγάλες ρωσικές τράπεζες αγόρασαν ΑΤΜ που είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ένα πρόσωπο από τη σιλουέτα του και σχεδιάζουν να τις εγκαταστήσουν πριν από το τέλος του 2019. Σύμφωνα με το Bloomberg, στις κάμερες ασφαλείας μπορεί να προστεθεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στο δίκτυο CCTV με σκοπό την αναγνώριση εγκληματιών στους δρόμους. Η ρωσική εταιρεία NTechLab παρουσίασε ένα λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο εκτός από την ταυτότητα, το φύλο και την ηλικία, θα μπορεί να εντοπίζει την τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση. Σύμφωνα με την εν λόγω ρωσική εταιρεία, το λογισμικό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για τον εντοπισμό τρομοκρατών ή εγκληματιών. Το λογισμικό αναγνώρισης συναισθημάτων είναι ένα νέο κομμάτι του λογισμικού αναγνώρισης προσώπων της NTechLab (τεχνολογία facial recognition), ένα λογισμικό -που όπως ισχυρίζεται η εταιρεία- έχει βοηθήσει να επανενωθούν χαμένα μέλη οικογενειών ή φίλοι, αλλά και τις αρχές για τη σύλληψη παρανόμων. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 94% σύμφωνα με την εταιρεία, χωρίς όμως να εξηγεί πώς λειτουργεί. [πηγή: bankingnews.gr].

Big Brother;

Πάντως, γενικά, σε σχέση με τα προηγμένα λογισμικά/ λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από κάμερες, κάποιοι εγείρουν ανησυχίες που αφορούν την ιδιωτικότητα και το κατά πόσον δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το πού ζει κάποιος, πού διακινείται κ.λπ., όπως και να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, εκτός από την εξεύρεση παραβατών και παρανομούντων. Αναφορικά με το πώς διασφαλίζεται ότι με ένα σύστημα φωτοεπισήμανσης δεν θα τοποθετήσουμε το μάτι κάποιου επιχειρηματία ή ακόμα και κράτους μέσα στο σπίτι μας, αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, μιλώντας στον «Π», απάντησε χαρακτηριστικά ότι «έχουν γνώσιν οι φύλακες, θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες».