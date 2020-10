Ηνωμένα Έθνη: Την 3η Νοεμβρίου η συνάντηση Αναστασιάδη – Τατάρ

Οριστικοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον νέο ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σε ανακοίνωση τους τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν πως αυτή θα πραγματοποιηθεί την 3η Νοεμβρίου.

Η άτυπη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του η Ειδική Εκπρόσωπος / Αναπληρωτής Ειδικής Συμβούλου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, κα. Elizabeth Spehar, στην κατοικία στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας στις 19:00.

Today, the new Turkish Cypriot leader, Mr. Ersin Tatar, and the Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades, have confirmed their intention to meet for the 1st time in November. Read the full statement of @UN Spokesperson in #Cyprus here: https://t.co/Vwb8IkMXD4

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) October 27, 2020