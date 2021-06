Ικανοποιήση Πρεσβειών ΗΠΑ και Γαλλίας για επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων

Τη συμφωνία για εκ νέου άνοιγμα όλων των οδοφραγμάτων από τις 4 Ιουνίου χαιρετίζουν οι Πρέσβειρες των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

«Χαίρομαι που βλέπω τη σημερινή ανακοίνωση ότι τα σημεία διέλευσης θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή! Το να επιτρέπεται στους Κύπριους να συναντιούνται, να εμπορεύονται και να μετακινούνται ελεύθερα ωφελεί όλους όσοι αποκαλούν αυτό το νησί σπίτι τους», ανέφερε η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούντιθ Γκάρμπερ, σε ανάρτησή της στο Twitter.

Congratulations to the Technical Committee on Cultural Heritage for your European Heritage/Europa Nostra award! Your work honors Cyprus’ diversity and shared history and will leave a positive legacy for generations to come. pic.twitter.com/ovVcyTei3M

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων να συγχρονίσουν τα υγειονομικά μέτρα τους και να ανοίξουν ξανά τα σημεία διέλευσης. Αυτό το θετικό βήμα διασφαλίζει την ελευθερία της διακίνησης ως βασικό κεκτημένο των συνομιλιών για το Κυπριακό, οικοδομεί εμπιστοσύνη και διευκολύνει την επανέναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων», ανέφερε από την πλευρά της στο Twitter η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο, Σαλίνα Γκρενέ-Καταλάνο.

We welcome the agreement between the two communities to synchronize their health measures and reopen the #crossingpoints.

This positive step secures freedom of movement as a key acquis of #Cyprus talks, builds trust and facilitates the resumption of formal negociations. pic.twitter.com/Rpq674iiEo

— Salina Grenet-Catalano (@SalinaGrenet) June 2, 2021