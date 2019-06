Ιδού το διαστημικό Ισραήλ! Διάλεξη απόψε του Kfir Damari, συνιδρυτή της SpaceIL στην Κύπρο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το βάρους 585 κιλών και κόστους 100 εκατομμυρίων δολαρίων «Beresheet» αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.Το Ισραήλ έγινε η έβδομη χώρα στην ιστορία που έθεσε σε τροχιά μια διαστημική συσκευή γύρω από το φεγγάρι. Η πρεσβεία του Ισραήλ φιλοξενεί απόψε τον Kfir Damari, συνιδρυτή της SpaceIL, για μια διάλεξη με τίτλο «Inspiring the Next Generation- SpaceIL’sincredible journey to the Moon».

H εκδήλωση, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου, θα γίνει την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στις 19.30 στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της Cyta στη Λευκωσία.

Το μη επανδρωμένο ρομποτικό ισραηλινό σκάφος «Beresheet» (Γένεσις) ήταν το πρώτο ισραηλινό διαστημόπλοιο που ταξίδεψε πέρα από την τροχιά της Γης και η πρώτη διαστημική αποστολή που χρηματοδοτήθηκε κατά κόρον από ιδιωτικά κεφάλαια. Το «Beresheet» δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας την αποστολή του και συνετρίβη λίγο πριν την προσσελήνωση, πρόλαβε όμως να «τραβήξει» «σέλφι» με φόντο τη Γη, ενώ ανακοινώθηκε ήδη ότι έχουν ξεκινήσει τα σχέδια για το «Beresheet 2.0».

Πίσω από αυτό το γιγαντιαίο εγχείρημα βρίσκεται ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SpaceIL, που ιδρύθηκε στο Τελ Αβίβ από τρεις νεαρούς μηχανικούς το 2011 με σκοπό να προωθήσει την επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση στο Ισραήλ. H ομάδα συμμετείχε στον διαγωνισμό Google Lunar X Prize το 2007, στο πλαίσιο του οποίου επιστημονικές ομάδες χρηματοδοτούμενες από ιδιωτικές εταιρείες καλούνταν να προσπαθήσουν να στείλουν ένα ρομποτικό σκάφος στη Σελήνη.

O Kfir Damari, συνιδρυτής της SpaceIL, έκανε όνειρα σαν παιδί να φτάσει στ’ αστέρια- σχεδόν τα κατάφερε.

Όταν οι φίλοι του έπαιζαν με τα τρανσφόρμερς τους, ο Damari στα έξι του προγραμμάτιζε τον υπολογιστή του. Ο ίδιος σήμερα εργάζεται ενεργά για τη διαμόρφωση της νέας γενιάς πρωτοπόρων, μέσα από την ενίσχυση και προώθηση προγραμμάτων στους τομείς των STEM και την ενθάρρυνση των παιδιών να εισέλθουν σε επιστημονικά πεδία.

Η έβδομη χώρα

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Την εκδήλωση στηρίζει το Αστεροσχολείο Λευκωσίας, o Κυπριακός Οργανισμός Αστρονομίας και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας