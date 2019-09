Η Τράπεζα Κύπρου και το TEDx University of Nicosia πυρήνας των νέων ιδεών στην πρωτεύουσα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

15 ομιλητές και μουσικοί από την Κύπρο και το εξωτερικό ανεβαίνουν στη σκηνή με θέμα το UNBELIEVABLE

Η Τράπεζα Κύπρου σύμμαχος στη διάδοση νέων ιδεών στη χώρα, στηρίζει για ακόμη μια χρονιά το TEDx University of Nicosia, έναν από τους πιο δημοφιλείς συνεδριακούς θεσμούς στον κόσμο που πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα στις 30 Νοεμβρίου.

To TEDx University of Nicosia, η διοργάνωση που θέτει στο επίκεντρο τις επιστημονικές και τεχνολογικές αναζητήσεις, την καινοτομία και την δημιουργικότητα, διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια με 15 ομιλητές και μουσικούς από το εγχώριο και διεθνές σκηνικό οι οποίοι θα εμπλουτίσουν το κοινό με ιδέες που αξίζει να διαδοθούν.

Με την πολύτιμη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου το TEDx University of Nicosia αποσκοπεί να μοιραστεί με το κοινό σύγχρονες απόψεις και προβληματισμό, να εκδημοκρατίσει τη γνώση και την επιστήμη, να εγείρει τη φαντασία του κοινού αλλά και να «πυροδοτήσει» τη συζήτηση γύρω από τα φλέγοντα θέματα που θα καθορίσουν το μέλλον.

Το θέμα της εκδήλωσης φέτος είναι το UNBELIEVABLE. Η εκδήλωση TEDx University of Nicosia πραγματοποιείται με τις διεθνείς προδιαγραφές και στην προσπάθεια βρίσκει σύμμαχο την Τράπεζα Κύπρου για 5η συνεχόμενη φορά όσον αφορά τη διεξαγωγή της.

Η κ. Έλλη Ιωαννίδου, CSR Coordinator της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε «Η στήριξη της Τράπεζας Κύπρου στο TEDx University of Nicosia γίνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας να καλλιεργεί, να ενισχύει και να διευρύνει τους ορίζοντες των νέων δυναμικών κοινών της χώρας τροφοδοτώντας τους με ερεθίσματα, ιδέες, αντιλήψεις, που βρίσκονται στην πρωτοπορία της σκέψης, της επιστήμης και της τέχνης».

Ο κ. Νικόλας Νικολή Curator του TEDx University of Nicosia δήλωσε «Το TEDx είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε χιλιάδες πόλεις, προωθεί ιδέες που αξίζει να διαδοθούν, σκέψη και προτάσεις, εικόνες και ιστορίες δοσμένες από τους καλύτερους επιστήμονες και ανθρώπους. Για εκδηλώσεις όπως το TEDx είναι περήφανες τόσο οι πόλεις που τις φιλοξενούν όσο και οι οργανισμοί που τις στηρίζουν. To TEDx University of Nicosia είναι μια τέτοια εκδήλωση και ο στόχος της είναι να γίνει ο πυρήνας των νέων ιδεών στην πρωτεύουσα και σχεδιάζεται ώστε να αποτελέσει το συνέδριο ορόσημο της πόλης».

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση τα εισιτήρια προπωλούνται στο www.tedxunic.com το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες για το θέμα, τους προσκεκλημένους και τις παράλληλες δραστηριότητες.