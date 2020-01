Η ομογένεια Αμερικής αποχαιρετά τον Thomas Kyrus

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, ένας διακεκριμένος Κύπριος της ομογένειας, ο Ευθύμιος Χρίστου Κυριακίδης ή όπως ήταν πιο γνωστός Thomas C. Kyrus.

Ο Thomas Kyrus γεννήθηκε στη Μόρφου στις 4 Νοεμβρίου 1928 και μετανάστευσε στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ το 1947 όπου ανέπτυξε τη δράση του. Με τη σύζυγό του Ελένη Μανιουδάκη απέκτησαν δύο παιδιά, τον Χρίστο και τον Νίκο και δύο εγγόνια.

Διετέλεσε επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στο Βιρτζίνια της Αμερικής, πρόεδρος του Cyprus Children’s Fund USA, μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Αμερικής, και πολλών άλλων οργανώσεων. Για την φιλανθρωπία του και αγάπη προς τα κοινά, τον τίμησαν, μεταξύ πολλών άλλων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, The Conference of Christians and Jews, and The Ellis Island Foundation.

Κύπριοι που σπούδασαν στην Αμερική τον γνώριζαν για τη φιλανθρωπία και την ανθρωπιά του. Είχε παραχωρήσει αμέτρητες υποτροφίες σε άριστους φοιτητές και φοιτητές με οικονομικά προβλήματα.