Η Λευκωσία στηρίζει συντονισμένη αντίδραση για υβριδικές απειλές

Η Λευκωσία υποστηρίζει την συντονισμένη αντίδραση έναντι στις υβριδικές απειλές στη βάση της κοινοτικής αλληλεγγύης, δήλωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Νίκος Χριστοδουλίδης και Σάββας Αγγελίδης οι οποίοι την Πέμπτη επισκέφθηκαν το Κέντρο Αριστείας για Αντιμετώπιση των Υβριδικών Απειλών Hybrid Centre of Excellence στο Ελσίνκι. Οι Υπουργοί ήταν στην φινλανδική πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν στα άτυπα συμβούλια Υπουργών Αμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΥΠΕΞ αναφέρεται ότι δύο Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τα στελέχη του Κέντρου και να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κέντρου στον τομέα της αντιμετώπισης υβριδικών απειλών.

Οι κ. Χριστοδουλίδης και Αγγελίδης επεσήμαναν μεταξύ άλλων ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει μεγάλη σημασία στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και στην ανάπτυξη των εθνικών δυνατοτήτων στον τομέα αυτό, τονίζοντας ότι, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος εργάζεται για την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση συντονισμένης αντίδρασης απέναντι στις υβριδικές απειλές στη βάση της Κοινοτικής αλληλεγγύης.

Χαιρετίζοντας τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί το Κέντρο Αριστείας στον τομέα της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων Κρατών, καθώς και στην προώθηση της έρευνας, ανάλυσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών, οι δύο Υπουργοί ενημέρωσαν επίσης για τη φύση και την έκταση των υβριδικών απειλών στο περιφερειακό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσόγειου.

Το Κέντρο Αριστείας για τις Υβριδικές Απειλές εγκαθιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθώς και αυτά του ΝΑΤΟ. Η Κύπρος κατέστη πλήρες μέλος του Κέντρου, που σήμερα αριθμεί 23 Κράτη Μέλη, τον Δεκέμβριο του 2018.

Συμμετοχή ΥΠΑΜ στις εργασίες της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ

Εξάλλου σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΥΠΑΜ αναφέρεται ότι ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ομολόγους του, για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανέφερε ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να καθοριστεί ως περιοχή ενδιαφέροντος για τη συντονισμένη παρουσία της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Σημείωσε ότι ζητήματα όπως ασφάλεια, τρομοκρατία και ενέργεια είναι ζητήματα που υπονομεύουν την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Αγγελίδης συναντήθηκε με τις Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ιταλίας, τις οποίες ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και συζητήθηκαν θέματα αμυντικής συνεργασίας.

Επίσης, οι Υπουργοί Άμυνας Γαλλίας, Κύπρου και Βελγίου υπέγραψαν Δήλωση Πρόθεσης (Letter of Intent) που αφορά την ανάπτυξη οπλικού συστήματος BLOS (Beyond Line of Sight Land Battlefield Missile System) στο πλαίσιο προγράμματος της Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασίας (PESCO).