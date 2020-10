 «Η Κύπρος στον Β΄ Πόλεμο», της Δρος Αναστασίας Γιάγκου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Με μια νέα διάλεξη έχει εμπλουτιστεί η λίστα των επεισοδίων «Μίλα μου Ιστορικά», του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και σας προσκαλεί να συντονιστείτε διαδικτυακά για την παρακολούθησή της. Αυτή τη φορά, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το νέο επεισόδιο με τίτλο «Η Κύπρος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» της Δρος Αναστασίας Γιάγκου, έρχεται να τιμήσει όλους όσοι ήταν παρόντες και αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση από τις χιτλερικές δυνάμεις.

Θεματική Διάλεξης

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, η διάλεξη εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η περίοδος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου επηρέασε την Κύπρο. Αρχικά γίνεται αναφορά στην προσφορά των Κυπρίων εθελοντών στον πόλεμο. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο επηρέασε τις πολιτικές εξελίξεις καθώς και την πορεία του ενωτικού κινήματος στην Κύπρο. Όπως θα καταδειχθεί, η περίοδος του πολέμου άλλαξε τόσο τα πολιτικά δεδομένα στην Κύπρο όσο και τη σχέση Βρετανών και Ελλήνων Κυπρίων και προετοίμασε το έδαφος για τις εξελίξεις της δεκαετίας του 1950.

Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας

Η Αναστασία Γιάγκου είναι ιστορικός (PhD, University of London). Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνεται η μονογραφία με τίτλο ‘Cyprus in World War II: Politics and Conflict in the Eastern Mediterranean’ (I.B.Tauris, 2010). Επίσης, είναι κύρια επιμελήτρια των συλλογικών τόμων (με G. Kazamias, R.Holland) ‘The Greeks and the British in the Levant, 1800-1960: Between Empires and Nations’ (Routledge, 2016) και (με Α. Heraclidou) ‘Cyprus from Colonialism to the Present: Visions and Realities. Essays in Honour of Robert Holland’ (Routledge, 2017). Κατά την περίοδο 2008-2017 υπηρέτησε ως Ειδική Επιστήμονας διδασκαλίας στην ανώτατη εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο). Από τον Σεπτέμβριο του 2017 υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση ως Φιλόλογος.

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά», αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά από έγκριτους επιστήμονες, που εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και λογοτεχνίας.

Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη σελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (Boccf), στην ιστοσελίδα μας (www.boccf.org) και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου (Buzzsprout, Spotify, Google Podcasts: “Μίλα μου ιστορικά”).

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128157

www.boccf.org