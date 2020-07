«Η Κύπρος εισέρχεται από αύριο στην εποχή του φυσικού αερίου»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στην εποχή του φυσικού αερίου εισέρχεται από αύριο η Κύπρος με την κατάθεση του θεμέλιου λίθου για την κατασκευή του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) και Πρόεδρος της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ Θυγατρική της ΔΕΦΑ), Συμεών Κασσιανίδης.

Το έργο, συνολικού κόστους €289 εκατομμυρίων, χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έγινε στην Κύπρο και αναμένεται επίσης να ανοίξει την αγορά παραγωγής ηλεκτρισμού, ενώ με βάση μελέτες της ΔΕΦΑ και της ΑΗΚ θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 15% με 25%. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του 2022.

«Από αύριο σηματοδοτούμε την είσοδο μας στην εποχή του φυσικού αερίου», ανέφερε ο κ. Κασσιανίδης, σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους νωρίτερα σήμερα, προσθέτοντας ότι ξεκινούμε με την κατασκευή του έργου για την ολοκλήρωση του εθνικού στόχου.

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ και Αντιπρόεδρος της ΕΤΥΦΑ, Μιχάλης Κωμοδρόμος, τόνισε από την πλευρά του πως η Αρχή είναι ένθερμος υποστηρικτής της έλευσης του φυσικού αερίου. «Θα είμαστε πάντα κοντά στην προσπάθεια ώστε ο στόχος να γίνει πραγματικότητα», πρόσθεσε. Ανέφερε ότι και οι πέντε μονάδες της ΑΗΚ θα είναι έτοιμες να δεχθούν φυσικό αέριο ως καύσιμο, ενώ μέχρι το 2023 θα είναι έτοιμη και η έκτη μονάδα παραγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος στο παρελθόν προέβη σε πολλές προσπάθειες για την έλευση φυσικού αερίου με στόχο την ηλεκτροπαραγωγή, προσπάθειες που δεν καρποφόρησαν αφού οι τιμές του ΦΑ δεν ήταν συμφέρουσες. Η τρέχουσα διαδικασία έγινε εφικτή αφού επιλέγηκε ο διαχωρισμός της διαδικασίας σε δύο συμβόλαια, ένα για την κατασκευή των έργων υποδομής και ένα για την προμήθεια.

Την κατασκευή των υποδομών ανέλαβε ύστερα από διαγωνισμό η διεθνής κοινοπραξία JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, και METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd και Wilhelmsen Ship Management Limited. Οι υποδομές περιλαμβάνουν πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές. Ήδη η ΕΤΥΦΑ ανακοίνωσε στις 3 Ιουνίου ότι έδωσε στην κοινοπραξία την εντολή για έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Η ΕΤΥΦΑ εξασφάλισε και με το παραπάνω τη χρηματοδότηση του έργου, αφού ήδη πήρε χορηγία €101 από τη διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, 43 εκατ. από την ΑΗΚ, η οποία απέκτησε το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΥΦΑ, καθώς και χρηματοδοτήσεις €150 εκατ από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα και χρηματοδότηση μέχρι €80 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έσοδα του έχουν εκτιμηθεί στα €210 εκατ για περίοδο 20 ετών, ήτοι €10,5 εκατ. ετησίως.

Όπως ανέφερε ο κ. Κασσιανίδης, η ΕΤΥΦΑ ήδη ξεκίνησε τις εργασίες, αφού έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του χώρου στο Βασιλικό, με την απομάκρυνση χημικών αποβλήτων, με συνολική δαπάνη ύψους €4 εκατ. περίπου που κατέβαλε η ΕΤΥΦΑ.

Εξάλλου, η ΕΤΥΦΑ αναμένεται εντός των ημερών να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής του επιβλέποντος μηχανικού για το έργο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κασσιανίδη, η πλέον η ΕΤΥΦΑ θα προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού σχετικά με την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου.Ήδη στο πρώτο στάδιο ενδιαφέρον υπέβαλαν 25 προμηθευτές. Η ΕΤΥΦΑ προτίθεται να υπογράψει δύο συμφωνίες μια συμφωνία SPA για την προμήθεια των βασικών ποσοτήτων και μια ΜSA για προμήθεια από αγορές Spot έτσι να αξιοποιούνται οι χαμηλές τιμές φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, η ΕΤΥΦΑ είναι σε επαφή με τις ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής για καθορισμό αναγκών των αγωγών για προμήθεια φυσικού αερίου.

«Με το έργο αυτό θα ανοίξει και η αγορά ηλεκτρισμού διότι χωρίς φυσικό αέριο δεν μπορεί να ανοίξει η αγορά», εξήγησε ο κ. Κασσιανίδης.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Ανδρέα Πενταλιώτη, προϊστάμενο του Κλάδου Λειτουργίας και Διαχείρισης Έργων, η προβλήτα, μήκους 1,3 χιλιομέτρων, στην οποία θα δένει το πλωτό τερματικό έχει προδιαγραφές έτσι να μπορεί να τροφοδοτεί και πλοία, κάτι που δίνει στην ΕΤΥΦΑ τη δυνατότητα εισόδου και στη ναυσιπλοΐα.

