Η Αστυνομία της Κύπρου είναι έτοιμη να παράσχει όποια βοήθεια μπορεί στον λαό του Λιβάνου, αναφέρει, μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Twitter, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Έμιλυ Γιολίτη.

«Η @Cyprus_Police έτοιμη να παράσχει όποια βοήθεια μπορεί στον λαό του Λιβάνου. Our thoughts, prayers and active solidarity with the people of #Lebanon», γράφει στο tweet της η κα. Γιολίτη.

ΚΥΠΕ