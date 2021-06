HMS Queen Elizabeth: Στην Κύπρο το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ για το Βασιλικό Ναυτικό (φωτός)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το HMS Queen Elizabeth, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ για το Βασιλικό Ναυτικό, θα ελλιμενιστεί στο λιμάνι Λεμεσού τις επόμενες μέρες, για να συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας, το HMS Queen Elizabeth ηγείται ενός στόλου εννέα πλοίων (United Kingdom Carrier Strike Group – UKCSG) σε ένα ταξίδι 26.000 μιλίων στη Μεσόγειο, τον Ινδικό Ωκεανό και την Ανατολική Ασία.

Έχοντας αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ στις 22 Μαΐου, ο στόλος πραγματοποιεί τη δεύτερη στάση του στην Κύπρο, μετά την αναχώρηση από το λιμάνι της Σικελίας στην Ιταλία. Στα κυπριακά ύδατα θα τον συνοδεύσουν μια ολλανδική φρεγάτα (HNLMS Evertsen) και ένα αμερικανικό πολεμικό (USS The Sullivans).

Σε αυτό το παρθενικό επιχειρησιακό του ταξίδι, το HMS Queen Elizabeth ηγείται του στόλου, σε μια επιχείρηση η οποία ενσωματώνει το όραμα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για μια Παγκόσμια Βρετανία (Global Britain), ενός ηγετικού κράτους της δυτικής συμμαχίας και ενός ενεργού και αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτει η ανακοίνωση.

«Η στάση στη Λεμεσό είναι ενδεικτική της διαρκούς σημασίας της Κύπρου στην περιοχή, καθώς και του εύρους και του βάθους της διμερούς σχέσης ΗΒ – Κύπρου», σημειώνεται.

Η παραμονή του στόλου στο λιμάνι Λεμεσού, συνεχίζει η ανακοίνωση, αποτελεί επίσης σημαντική ευκαιρία ανάδειξης και ανάπτυξης της ισχυρής και δυναμικής αμυντικής συμμαχίας ΗΒ – Κύπρου, και έρχεται να προστεθεί στην περσινή αποστολή του Βασιλικού Ναυτικού, της οποίας ηγείτο το HMS Albion, που συμμετείχε στην 7η ετήσια άσκηση διαχείρισης κρίσεων ΝΕΜΕΣΙΣ, ενώ πρόσφερε παράλληλα ένα εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Εθνική Φρουρά και άλλους εταίρους στο νησί.

Ο στόλος θα φιλοξενήσει εκπρόσωπους της Κυβέρνησης, της ΕΦ και του τομέα άμυνας και ασφάλειας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τα μαχητικά τύπου stealth πέμπτης γενιάς, και να συνομιλήσουν με μερικά από τα 1600 μέλη του πληρώματος.

Επιπρόσθετα, ο στόλος θα συμμετάσχει σε κοινές ασκήσεις με τις Βρετανικές Δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ προσωπικό του στόλου θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί εντός των Βρετανικών Βάσεων και να λάβει μέρος σε αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη στεριά.

Pictured here are the four operational F-35B Lightning Jets landing on HMS QUEEN ELIZABETH for the first Carrier Sea Training.

Σύμφωνα με την Υπάτη Αρμοστεία, ο Καπετάνιος Άνγκους Έσσενχαϊ, Διοικητής του HMS Queen Elizabeth, δήλωσε πως «η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου είναι καίρια για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης, γι αυτό ο UKCSG εργάζεται με τους εταίρους μας στην περιοχή τις τελευταίες βδομάδες».

«Μετά από μια περίοδο γεμάτη επιχειρησιακές δραστηριότητες, είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που φθάνουμε στη Λεμεσό για πενθήμερη επίσκεψη με το HMS Queen Elizabeth, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ για το Βασιλικό Ναυτικό», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε ότι πολλοί από τους ναύτες μου συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αποστολή και είναι ενθουσιασμένοι «που θα εξερευνήσουν αυτήν την πανέμορφη χώρα με τη μακρά ιστορία και την πλούσια κουλτούρα».

Εξάλλου, ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην Κύπρο, Στίβεν Λίλι, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επίσκεψη του HMS Queen Elizabeth στη Λεμεσό στα πλαίσια της αποστολής του UKSCG στην περιοχή.

«Η άφιξη αυτού του τελευταίας τεχνολογίας αεροπλανοφόρου αποτελεί την τελευταία ένδειξη της διαρκώς αναπτυσσόμενης αμυντικής συνεργασίας της Βρετανίας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι επίσης απόδειξη της αφοσίωσής μας στην ειρήνη και την σταθερότητα στην ζωτικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», πρόσθεσε.

Τέλος, ο στρατηγός Ρομπ Τόμσον, Διοικητής και Αρχηγός των Βρετανικών Δυνάμεων στην Κύπρο δήλωσε ότι η επίσκεψη του στόλου υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας σε άμυνα και ασφάλεια μεταξύ της Κύπρου και του ΗΒ.

«Παρέχουμε πληθώρα εκπαιδευτικών ευκαιριών και, μαζί με τους Κύπριους εταίρους μας, θα ανεφοδιάσουμε το μεγαλύτερο και ικανότερο πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού», είπε και πρόσθεσε ότι «η αποστολή αυτή αποδεικνύει την αφοσίωση του ΗΒ στη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

