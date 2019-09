H εικόνα της Κύπρου από το διάστημα (pic)

Πάνω από την Κύπρο και τη Μεσόγειο Θάλασσα πέρασε ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ο οποίος ήταν ορατός με γυμνό μάτι.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό Ignazio Magnani στο twitter, φαίνεται το πέρασμα του διαστημικού σταθμού πάνω από την Κύπρο.

🇨🇾 Cyprus !

The International Space Station is visible today to the naked eye (if clouds allow) everywhere at 8:03 pm

— Ignazio Magnani (@IgnazioMagnani) September 19, 2019