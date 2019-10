Φιλανθρωπική δράση από Monaco Aide et Présence και Yianis Christodoulou Foundation

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Οικονομική στήριξη σε 15 χώρες του εξωτερικού προωθεί ο πρίγκιπας Αλμπέρτο του Μονακό. Τα πρότζεκτ αυτά είναι μέρος του Monaco Aide et Présence το οποίο είναι Φιλανθρωπικό Ίδρυμα που προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Στην επέτειο των σαράντα ετών από την ίδρυση του Monaco Aide et Présence παρευρέθηκε και ο Yianis Christodoulou ο οποίος γεννήθηκε στην Κύπρο και είναι ιδιοκτήτης του Ομίλου Εταιρειών Yianis Group και ιδρυτής του Yianis Christodoulou Foundation το οποίο δραστηριοποιείται και στην Κύπρο όπου ενισχύει παιδιά και ιδρύματα για παιδιά. Οι δύο άνδρες συνδέονται με στενή φιλία και ο Yianis Christodoulou ενισχύει τις φιλανθρωπικές δράσεις του Monaco Aide et Présence.