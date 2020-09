Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Χρηματοδότηση €1,25 εκατ. σε Κύπρια ερευνήτρια

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Χρηματοδότηση ύψους €1,25 εκατομμυρίου εξασφάλισε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) η πρόταση «ComPAS» της Δρος Αρτέμιδος Γεωργίου με ανάδοχο φορέα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ως ο αρμόδιος φορέας για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», από το οποίο προέρχεται η χρηματοδότηση, προσέφερε υπηρεσίες υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της πρότασης.

Η καινοτόμος πρόταση της Δρος Γεωργίου επιλέγηκε μέσα από μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ERC Starting Grant». Η πρόσκληση απευθύνεται σε άριστους ερευνητές με δύο έως επτά χρόνια εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου, που επιθυμούν να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε οποιονδήποτε τομέα.

Το έργο, με τίτλο «Commercial Patterns Across the Sea: The interdisciplinary study of Maritime Transport Containers from Cyprus and the elucidation of Mediterranean connectivity during the Late Bronze Age-Early Iron Age», αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των θαλάσσιων εμπορικών δικτύων και των επαφών που διατηρούσαν οι λαοί της Ανατολικής Μεσογείου κατά τη 2η και 1η χιλιετία π.Χ..

Η Δρ. Γεωργίου και η ομάδα της θα μελετήσουν μεταγωγικούς αμφορείς που κατασκευάστηκαν στη συρο-παλαιστινιακή ακτή, την Αίγυπτο και το Αιγαίο, οι οποίοι στην αρχαιότητα είχαν εισαχθεί στην Κύπρο. Μέσα από διεπιστημονικές αναλύσεις και την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, η έρευνα, η οποία έχει ορίζοντα υλοποίησης τα πέντε χρόνια, σκοπεύει να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα, όπως ποια ήταν η προέλευση των μεταγωγικών αγγείων, τι περιείχαν, πώς κατασκευάζονταν και ποιος ο ρόλος των επιγραφών τους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Δρ. Γεωργίου εξέφρασε την ικανοποίησή της, αναφέροντας πως «με την υλοποίηση της προτεινόμενης διεπιστημονικής έρευνας, μας δίνεται η ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για τις εμπορικές επαφές των αρχαίων Κύπριων με τους λαούς της Συρο-Παλαιστίνης, της Αιγύπτου και του Αιγαίου». Πρόσθεσε πως απώτερος στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η αποσαφήνιση του περίπλοκου χαρακτήρα του εμπορίου στη Μεσόγειο της 2ης και 1ης χιλιετίας π.Χ. και η ανάδειξη του κεντρικού ρόλου που κατείχε η Κύπρος στα δίκτυα των επαφών με άλλες πολιτείες.

Συνολικά, υπεβλήθησαν 3.272 αιτήσεις το 2020 και 436 επιστήμονες πέτυχαν χρηματοδότηση, με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται σε 13,3%.

Η επόμενη Πρόσκληση του ERC Starting Grant αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλος του 2020. Το ΙδΕΚ θα μπορεί να υποστηρίξει ενδιαφερόμενους ερευνητές στην Κύπρο στην προετοιμασία της αίτησής τους, παρέχοντας συμβουλευτική στήριξη και υπηρεσίες προεπισκόπησης.

ΚΥΠΕ