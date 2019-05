Ευρωεκλογές: Η Κύπρος η μοναδική χώρα στην ΕΕ χωρίς γυναίκα ευρωβουλευτή

Στην τελευταία θέση με ποσοστό 0% βρίσκεται η Κύπρος, στη λίστα για το ποσοστό εκπροσώπησης γυναικών στην Ευρωβουλή, μετά και τις ευρωεκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι η Κύπρος έχει έξι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις οποίες κατέλαβαν άνδρες, όσες και Μάλτα. Στην περίπτωση όμως της Μάλτας, η εκπροσώπηση των γυναικών βρίσκεται στο 50%, με τη χώρα να φιγουράρει στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, μαζί με τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Πρώτη είναι η Σουηδία, της οποίας οι γυναίκες ευρωβουλευτές είναι περισσότερες από τους άνδρες (55%), ενώ δεύτερη είναι η Φινλανδία με ποσοστό 54%.

Γενικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εκπροσώπηση των γυναικών, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, βρίσκεται στο 37,7%, αυξημένη κατά 0,7% σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές του 2014.

🇪🇺EU average: 37.7% (37% in 2014)

🇸🇪55%

🇫🇮54%

🇲🇹50%

🇫🇷50%

🇸🇮50%

🇱🇺50%

🇬🇧47%

🇵🇹43%

🇧🇪43%

🇩🇰43%

🇳🇱42%

🇪🇸39%

🇱🇻37.5%

🇩🇪36.5%

🇭🇷36%

🇵🇱33%

🇪🇪33%

🇧🇬29%

🇬🇷28%

🇮🇪27%

🇱🇹27%

🇸🇰15%

🇨🇾0%

