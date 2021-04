Ευελιξία από τις δύο πλευρές στο Κυπριακό ζητά η Μόρτον μετά από συνάντηση με Τατάρ

Συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε στα κατεχόμενα η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονιά Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Γουέντι Μόρτον κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής στην Κύπρο.

Με ανάρτησή της στο Twitter μετά από τη συνάντηση επανέλαβε πως η χώρα της είναι «πλήρως υποστηρικτική» των επερχόμενων συνομιλιών για το Κυπριακό υπό τα Ηνωμένα Έθνη και «ενθαρρύνει αμφότερες τις πλευρές να προσεγγίσουν (τις συνομιλίες) με ευελιξία».

Πρόσθεσε ότι στη συνάντηση με τον κ. Τατάρ υπογράμμισε ότι μια λύση «θα ωφελήσει και τις δύο κοινότητες στην Κύπρο και θα τερματίσει την τουρκοκυπριακή απομόνωση».

The UK is fully supportive of the upcoming UN talks and we are encouraging both sides to approach with flexibility. At my meeting with @ersinrtatar I highlighted that a Settlement will benefit both communities in Cyprus and end Turkish Cypriot isolation. pic.twitter.com/vMYoHykzdL

— Wendy Morton MP (@morton_wendy) April 8, 2021