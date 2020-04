Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν το καθολικό Πάσχα ευχήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα έγραψε: «Προς όλους τους Καθολικούς φίλους στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο Καλό Πάσχα, γεμάτοι με δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

To all our catholic friends in #Cyprus and around the world #HappyEaster full of strength during these difficult times.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) April 12, 2020