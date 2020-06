ΕΤΥΦΑ: Εκκίνηση των έργων υποδομών για εισαγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Την εντολή για έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών των υποδομών για την εισαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κυπριακό τερματικό σταθμό έδωσε η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), στην κοινοπραξία στην οποία κατακυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΤΥΦΑ, με την αποδοχή της εντολής, τα μέρη της Κοινοπραξίας δηλώνουν τη δέσμευσή τους και τη δυνατότητα που διαθέτουν να παραδώσουν τις υποδομές φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 289 εκατομμύρια ευρώ. Μέρος της κεφαλαιουχικής αυτής δαπάνης θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα 101 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή επιχορήγησης μέσω της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Άλλα 43 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν ως κεφάλαιο από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού με ευνοϊκούς όρους.

Η ΕΤΥΦΑ αναφέρει περαιτέρω ότι η συγχρηματοδότηση κατασκευής του έργου, πέρα από τη δημιουργία ιδιόκτητων εγκαταστάσεων για την Κυπριακή Δημοκρατία, αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, αφού δημιουργεί θεμελιώδεις προϋποθέσεις μείωσης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα για την κυπριακή οικονομία και τον Κύπριο καταναλωτή.

Το έργο ανέλαβε η διεθνής κοινοπραξία JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, και METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd και Wilhelmsen Ship Management Limited.

KYΠΕ