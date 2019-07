Έτσι πατήσαμε στο φεγγάρι! Αποκαλύψεις στις 17 Ιουλίου από επιστήμονα της NASA

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η περιπέτεια της ανθρωπότητας να φτάσει και να εξερευνήσει το Διάστημα κορυφώθηκε με την αποστολή Apollo 11 τον Ιούλιο του 1969, όταν δύο αστροναύτες πάτησαν για πρώτη φορά σε εξωγήινο ουράνιο σώμα. Πενήντα χρόνια κλείνουν φέτος από τη μεγαλύτερη κατάκτηση στην ανθρώπινη ιστορία. Άνθρωποι κατάφεραν και περπάτησαν στη Σελήνη τον Ιούλιο του 1969. Έμεινε για πάντα στην ιστορία η φράση του πρώτου αστροναύτη, του Νιλ Άρμστρονγκ, που πάτησε στο φεγγάρι: “Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα”.

Το Αστεροσχολείο με συνεργάτες το Starlab Planetarium, το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Αμερικανικό Τμήμα Σπουδών του, διοργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ειδική εκδήλωση με κύριο ομιλητή τον αστροφυσικό της NASA Θανάση Οικονόμου, ο οποίος έζησε από μέσα το τεράστιο εγχείρημα κι έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες να μεταφέρει στο κοινό.

Η εκδήλωση αυτή, όπως και άλλες που έγιναν ή προγραμματίζονται, τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το μήνυμα του Θ. Οικονόμου

«Με αυτήν μου την επιστολή θέλω να σας συγχαρώ για τις επιτεύξεις του Αστεροσχολείου σας και για τις σημαντικές εκδηλώσεις που προετοιμάζετε με την ευκαιρία της 50στής επετείου προσσελήνωσης του Apollo 11 που έφερε τον πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη τον Ιούλιο 1969.

Ως κάποιος που έζησε από πολύ κοντά όλες εκείνες τις θρυλικές μέρες όχι μόνο αυτής της για πρώτη φορά προσσελήνωσης, αλλά και τις προετοιμασίες του προγράμματος Apollo, όπως και τις πολλαπλές αγωνίες εκείνης της αξέχαστης περιόδου, μπορώ να σας βεβαιώσω πως εκείνη η στιγμή αποτελεί πραγματικά τη μεγαλύτερη επιτυχία του ανθρώπου στην προσπάθειά του να κατακτήσει το Σύμπαν.»

Η ομιλία του κ. Οικονόμου αρχίζει στις 8:00 μ.μ., στην αίθουσα Ουνέσκο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο επιστήμονας θα προβάλει και δικό του υλικό από την προσσελήνωση του Ιουλίου του 1969.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Έτσι τραγουδήσαμε το Φεγγάρι…

Αμέσως μετά την ομιλία του κ. Οικονόμου στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις 9:15 θα δοθεί μουσική συναυλία με αποκλειστικό θέμα το φεγγάρι με τραγούδια των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και Πλέσσα.

ΜΑΕΣΤΡΟΣ: Ευθύβουλος Θεοχάρους

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Έλενα Αναγιωτού

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Δημήτρης Σουρουλάς

ΜΠΑΣΟ: Μιχάλης Μέσσιος

ΝΤΡΑΜΣ: Ανδρέας Ευστρατίου

ΒΙΟΛΙ: Μωυσής Παπαμωυσέως

Θα ακουστούν μεταξύ άλλων:

ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ / Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

Τ’ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΡΙΑ / Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΟΥ / Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΜΗΝ ΤΟΝ ΡΩΤΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ / Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΠΑΝΩ ΘΕΕ ΜΟΥ / Μ. ΠΛΕΣΣΑΣ

ΚΕΜΑΛ / Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΝΕΙ ΒΟΛΤΑ / Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

“Είναι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο…”

Ενώ το Eagle πετούσε μόλις 60 μέτρα από την επιφάνεια της Σελήνης, ο Άρμστρονγκ αντιλήφθηκε ότι ο υπολογιστής το οδηγούσε προς ένα σημείο γεμάτο βράχους. Πέραν της πιθανότητας σοβαρής βλάβης του οχήματος αν προσέκρουε στους βράχους, εάν το Eagle δεν ακουμπούσε στη Σελήνη σχεδόν απόλυτα κάθετα, η αποκόλληση θα ήταν αδύνατη: οι δύο εξερευνητές θα έμεναν για πάντα στην επιφάνεια του δορυφόρου. Έτσι, ο Άρμστρονγκ ανέλαβε ο ίδιος την πλοήγηση για να οδηγήσει το σκάφος σε ομαλό έδαφος.

Τα καύσιμα, όμως, ήταν λιγοστά. Το Eagle δεν είχε παρά δύο λεπτά στη διάθεσή του. Τα δευτερόλεπτα της αγωνίας κυλούσαν, μέχρι που ένα μπλε φως άναψε στον θαλαμίσκο: το Eagle βρισκόταν στην επιφάνεια. Τα καύσιμα που απέμεναν δεν αρκούσαν παρά για λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα επιπλέον πτήσης. Στο Χιούστον ακούστηκε καθαρά η φωνή του Άρμστρονγκ: «Χιούστον, Βάση Ηρεμία, το Eagle έχει προσεδαφιστεί» (“Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed”). Στη Φλόριντα, η ώρα ήταν 16.18 (20.18 UTC) της 20ής Ιουλίου του 1969.

Ο Άρμστρονγκ έφτασε στην άκρη της σκάλας και πήδηξε, για να ακουμπήσει μαλακά στο σκονισμένο έδαφος της Σελήνης. Η ώρα ήταν 2.56:15 UTC, της 21ης Ιουλίου 1969, και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, λέγοντας: «Είναι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα» (“That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind”). Τα ιστορικά λόγια του Νιλ Άρμστρονγκ σηματοδότησαν για πάντα ένα κορυφαίο γεγονός του 20ού αιώνα: την κατάκτηση της Σελήνης. Τα πρώτα βήματα στη Σελήνη μεταδόθηκαν ζωντανά στη Γη, μέσω μίας κάμερας που υπήρχε στο εξωτερικό της σεληνακάτου, και υπολογίζεται ότι τα παρακολούθησαν 600.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη πράξη του Άρμστρονγκ ήταν να συλλέξει δείγματα σεληνιακού βράχου και να τα αποθηκεύσει στο Eagle, για την περίπτωση που απαιτηθεί ταχύτατη εγκατάλειψη της Σελήνης. Δεν απαιτήθηκε. 19 λεπτά αργότερα, στην επιφάνεια πάτησε και ο Όλντριν και οι δύο εξερευνητές πέρασαν λίγα λεπτά πειραματιζόμενοι με τη σεληνιακή βαρύτητα αφού εγκατέστησαν την τηλεοπτική κάμερα που θα αναμετάδιδε κάθε κίνησή τους, για να παραμείνει για πάντα στην επιφάνεια μετά την αναχώρησή τους.

Πλακέτα στη σκάλα του Eagle

Στη Σελήνη, οι Άρμστρονγκ και Όλντριν τοποθέτησαν μία πλακέτα στο πλευρό της βάσης του Eagle: «Στο σημείο αυτό, άνθρωποι από τον πλανήτη Γη έφθασαν για πρώτη φορά στη Σελήνη, Ιούλιος 1969 μ.Χ. Ήλθαμε εν ειρήνη, εν ονόματι ολόκληρης της ανθρωπότητας» (“Here Men From The Planet Earth First Set Foot Upon the Moon, July 1969 A.D. We Came in Peace For All Mankind”). Κάτω από την επιγραφή παρατίθενται τα ονόματα και οι υπογραφές των τριών του Απόλλων 11 και του Προέδρου Νίξον. Λίγο αργότερα, οι Άρμστρονγκ και Όλντριν δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του Προέδρου, από το Οβάλ Γραφείο του.

Οι αστροναύτες τοποθέτησαν επίσης στην επιφάνεια της Σελήνης μία σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν μικρό δίσκο από σιλικόνη στον οποίο είναι καταγεγραμμένα, με μικροσκοπικούς χαρακτήρες, μηνύματα από 72 αρχηγούς κρατών και τον Πάπα καθώς και δηλώσεις για τη διαστημική εξερεύνηση των Προέδρων Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και Λίντον Τζόνσον. Άφησαν, όμως, και κάτι άλλο: τα παράσημα των νεκρών του Διαστήματος. Είναι οι Βίρτζιλ Γκρίσομ, Έντουαρντ Γουάιτ και Ρότζερ Τσάφι του Απόλλων 1 καθώς και δύο Σοβιετικοί: ο Βλαντίμιρ Κομαρόφ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 1967 στο Σογιούζ 1, και ο πρώτος αστροναύτης, ο Γιούρι Γκαγκάριν, που έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα το 1968. Τα παράσημα των Σοβιετικών είχε λάβει πριν από την αποστολή ο Φρανκ Μπόρμαν του Απόλλων 8, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην ΕΣΣΔ.