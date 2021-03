Εθνική Αναφορά/Covid19: Το 68% των κρουσμάτων στην Επαρχία Λεμεσού, διαχειρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Την εθνική αναφορά και οι σχετικές παρουσιάσεις με τα στατιστικά δεδομένα της επιδημίας στην Κύπρο μέχρι και τις 2 Μαρτίου, όπως και η ανάλυση θανάτων που περιλαμβάνει τα δεδομένα για ολόκληρο τον μήνα Φεβρουάριο και μέχρι τις 4 Μαρτίου, έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας.

Σε ό,τι αφορά στην εθνική αναφορά, επισημαίνονται τα πιο κάτω:

Το εβδομαδιαίο ποσοστό θετικότητας καταγράφει αύξηση. Πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα των rapid tests του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι το ποσοστό θετικότητας κατέγραψε αύξηση την εβδομάδα που μας πέρασε και βρίσκεται πλέον στο 0,4% από 0,2% την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Λεμεσό το ποσοστό αυξήθηκε από 0,5% σε 0,8%.

Ο αριθμός αναπαραγωγής εκτιμάται στο 1,59 (1,51-1,67).

Παγκύπρια, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών είναι κατά πολύ αυξημένη στο 263,5/100,000 κατοίκους συγκριτικά με 168,7/100,000 την προηγούμενη εβδομάδα. Μεμονωμένα, η αθροιστική επίπτωση σε Λευκωσία, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο παραμένει κάτω από το όριο του 150/100,000 που καθορίζει το ECDC, ωστόσο υπάρχει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αναλυτικά, στη Λευκωσία η αθροιστική επίπτωση είναι 134,5/100,000 (από 81,4/100,000), στη Λάρνακα 91,9/100,000 (από 65,8/100,000), στην Αμμόχωστο 61,3/100,000 (από 36,8/100,000), στην Πάφο 77,6/100,000 (από 34,6/100,000).

Στην Λεμεσό το φορτίο νοσηρότητας είναι πολύ υψηλό, με την αθροιστική επίπτωση 14 ημερών να ξεπερνά και το όριο των 500/100,000 και να φτάνει το 641,2/100,000. Σύμφωνα με την κατάταξη του ECDC, περιοχές με αθροιστική επίπτωση 14 ημερών μεγαλύτερη του 500/100,000, ταξινομούνται στο βαθύ κόκκινο.

Το 68% των κρουσμάτων ήταν στην Επαρχία Λεμεσού (1,592 από συνολικά 2,340 κρούσματα).

Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στα άτομα κάτω των 19 ετών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις συρροές στα σχολεία, αλλά και στις παραγωγικές ηλικίες 20-60 ετών. Στους άνω των 60, η αθροιστική επίπτωση σημειώνει ηπιότερη αύξηση.

Στα νοσοκομεία, η κατάσταση παραμένει προς το παρόν διαχειρίσιμη. Οι ημερήσιοι αριθμοί εισαγωγών και νοσηλευόμενων κινούνται στα 8 και 79

αντίστοιχα (κινητοί μέσοι όροι 7 ημερών) αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, ο μεγάλος όγκος νέων εισαγωγών (κινητός μέσος όρος 7 ημερών) παραμένει από τη Λεμεσό, με το 72% των νοσηλευόμενων να αφορούν την Επαρχία Λεμεσού (67 περιστατικά).

Σε σχέση με τις ηλικίες των ατόμων που εισάγονται για νοσηλεία, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα, δεν παρατηρείται αύξηση προς το παρόν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι πιθανό να καταλήξουν.

Από την πιο πάνω ανάλυση συμπεραίνεται ότι υπάρχει διασπορά στην κοινότητα με επίκεντρο στη Λεμεσό, με κάποια φαινόμενα υπερμετάδοσης στα σχολεία. Η επιδημιολογική εικόνα είναι εξαιρετικά δυναμική και εύκολα αναστρέψιμη. Προς το παρόν η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη στα νοσοκομεία. Σε συνδυασμό με την εξέλιξη των εμβολιασμών, χρειάζεται εγρήγορση και προσοχή ώστε και το Σύστημα Υγείας να παραμείνει σε ελεγχόμενη κατάσταση, χωρίς αύξηση σοβαρών νοσηλειών. Η πιστή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας είναι εξαιρετικά σημαντική ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η χώρα επιχειρεί επανεκκίνηση.

Μέχρι 2 Μαρτίου 2021, έχουν διαγνωσθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 34.776 περιπτώσεις COVID-19, με 232 θανάτους λόγω COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,7%).

• Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους) είναι 263,5.

• Τις τελευταίες 14 ημέρες (17 Φεβρουαρίου – 02 Μαρτίου) καταγράφηκαν 2.340 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19:

o Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 36 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 22-51 έτη), 50,6% αφορά σε γυναίκες (ν= 1.183) και 49,3% σε άνδρες (ν=1.154). Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 0,9% (ν=22) ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 99,1% (ν=2.318) αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης.

• Την 4η Μαρτίου 2021, 93 άτομα με COVID-19 νοσηλεύονταν (βάσει καταχωρημένων στοιχείων). Η διάμεσή τους ηλικία ήταν τα 63 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 54 – 75 έτη), με το 59,1% (ν=55) να αφορά σε άνδρες και 72% (ν=67) περιπτώσεις από την επαρχία Λεμεσού.

• Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, 13 άτομα βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – 10 ήταν διασωληνωμένα. Η διάμεση ηλικία των ασθενών COVID-19 σε ΜΕΘ ήταν τα 63 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 60-73 έτη), ενώ 9 περιπτώσεις (69,2%) αφορούν σε άνδρες. Συνολικά 12 άτομα (92,3%) σε ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.

• Τις τελευταίες 14 ημέρες, έχουν πραγματοποιηθεί 34.457 μοριακά τεστ (PCR) (3.880,3 ανά 100.000 πληθυσμού) και 446,286 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) (50.257,4 ανά 100.000 πληθυσμού).

Τα επιδημιολογικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές εξαιτίας της ταχέως εξελισσόμενης

κατάστασης

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.

Μέχρι τη 2α Μαρτίου 2021, έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 34.776 περιπτώσεις COVID-19 (Γράφημα 1, 2 και 3).

Τις τελευταίες 14 ημέρες (17 Φεβρουαρίου – 02 Μαρτίου) έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 2.340 περιπτώσεις COVID-19. Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους)1, ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργού νόσου)2, είναι 263,5 ανά 100.000 κατοίκους

Xαρακτηριστικά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες

Μεταξύ 2.340 περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν από τη 17η Φεβρουαρίου, 2021, το 50,6% αφορά σε γυναίκες (ν=1.183) και το 49,3% σε άνδρες (ν=1.154) και για τρεις περιπτώσεις (0,1%) η πληροφορία δεν ήταν διαθέσιμη.

Ανά ηλικιακές ομάδες: 519 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-19 ετών (22,2%), 1.480 ενήλικοι ηλικίας 20-59 ετών (63,2%), 340 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (14,5%), ενώ για ένα άτομο δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν η ηλικία του. Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των περιπτώσεων COVID-19 ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η διάμεση ηλικία όλων των περιπτώσεων COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών είναι τα 36 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 22-51 έτη). Η διάμεση ηλικία των ενηλίκων (≥ 18 ετών) με COVID-19 είναι τα 41 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 30-55 έτη).

Μεταξύ των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, 1.592 (68%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λεμεσού, 466 (19,9%) στην επαρχία Λευκωσίας, 137 (5,9%) στην επαρχία Λάρνακας, 74 (3,2%) στην επαρχία Πάφου, 30 (1,3%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 41 περιστατικά (1,8%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία (Πίνακας Α1). Το Γράφημα Α2 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Τις τελευταίες 14 ημέρες (17 Φεβρουαρίου – 02 Μαρτίου), το 33,9% (ν=793) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση, ενώ το 66,1% (ν=1.547) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.

Υποκείμενα νοσήματα

Τις τελευταίες 14 ημέρες (17 Φεβρουαρίου – 02 Μαρτίου 2021), 555 άτομα με COVID-19 (23,7%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Θάνατοι

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19, καταγράφηκαν 232 θάνατοι μέχρι την 4η Μαρτίου 2021, με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,7%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 26,1. Σε άνδρες σημειώθηκαν 155 θάνατοι (66,8%) και σε γυναίκες 77 (33,2%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους λόγω της συγκεκριμένης νόσου ήταν τα 81 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 73-87 έτη). Στην επαρχία Λευκωσίας δηλώθηκαν 79 (34,1%) θάνατοι, 69 (29,7%) στην επαρχία Λεμεσού, 42 (18,1%) στην επαρχία Λάρνακας, 18 (7,8%) στην επαρχία Πάφου, 15 (6,5%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 9 θάνατοι (3,9%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτούς διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από COVID-19 ήταν 13 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-20 ημέρες).

Το γράφημα (Γράφημα 5α) δείχνει τον αριθμό θανάτων ανά ημέρα με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19.

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19, δηλώθηκαν, μέχρι την 4η Μαρτίου 2021, 283 θάνατοι από κάθε αιτία (θνητότητα από κάθε αιτία επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19: 0,8%). Η θνησιμότητα (θάνατοι από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού) είναι 31,9. Σε άνδρες σημειώθηκαν 193 θάνατοι (68,2%) και σε γυναίκες 90 (31,8%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 81 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 73-87 έτη). Στην επαρχία Λευκωσίας δηλώθηκαν 90 (31,8%) θάνατοι, 88 (31,1%) στην επαρχία Λεμεσού, 52 (18,4%) στην επαρχία Λάρνακας, 24 (8,5%) στην επαρχία Πάφου, 17 (6,1%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 11 θάνατοι (3,9%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία. Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ήταν 12 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 6-20 ημέρες).

Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Μέχρι την 4η Μαρτίου 2021, συνολικά, 5,2% (ν=1.794) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 65 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52-77 έτη). Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (ν=1.043, 58,1%).

Η διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύονται ακόμα (μέχρι την 4η Μαρτίου 2021) (ν=93) είναι τα 63 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 54-75 έτη) και το 59,1% (ν=55) αφορά σε άνδρες. Το 72% (ν=67) αφορά ασθενείς από την επαρχία Λεμεσού, ενώ 68 άτομα (73,1%) ανέφεραν υποκείμενα νοσήματα.

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6α) παρουσιάζει τον αριθμό εισαγωγών (πρώτη εισαγωγή) σε νοσοκομεία ανά ημέρα.

Γράφημα 6α: Αριθμός εισαγωγών (πρώτη εισαγωγή) σε νοσοκομεία ανά ημέρα και κινητός μέσος όρος 7 ημερών (την 4η Μαρτίου 2021, ο κινητός μέσος όρος εμφανίζεται στο σχήμα).

*Η ημερομηνία εισαγωγής σε νοσοκομεία, για τους/τις ασθενείς που νοσηλεύτηκαν πριν από την έναρξη της επιδημίας, αντικαταστάθηκε με την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Συνολικά, 185 ασθενείς (10,3% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ ήταν τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 62-76 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ ήταν κυρίως άνδρες (ν=126, 68,1%). Η διάμεση διάρκεια παραμονής σε ΜΕΘ (για όλους τους/τις ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ) είναι 15 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 8-27 ημέρες).

Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, την 4η Μαρτίου 2021, 13 ασθενείς βρίσκονταν σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία των ασθενών αυτών ήταν τα 63 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 60-73 έτη). Το 69,2% (ν=9) των περιπτώσεων αφορούσαν σε άνδρες, ενώ 12 άτομα (92,3%) που βρίσκονταν σε ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ΜΕΘ, σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, ανά 100.000 κατοίκους, είναι 1,5.

Από τους/τις 185 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, 173 (93,5%) διασωληνώθηκαν και 10 είναι ακόμα διασωληνωμένοι.

To παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τους/τις ασθενείς με COVID-19 σε ΜΕΘ (με ή χωρίς διασωλήνωση)

Παρουσιάζεται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας

Συντελεστές: Annalisa Quattrocchi, Ιωάννης Μαμάης, Βαλεντίνος Σιλβέστρος, Άννα Δημητρίου (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Μαρία Αθανασιάδου (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Θεοπίστη Κυπριανού (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Ανδρούλλα Στυλιανού, Σωτηρούλα Σωτηρίου, Φανή Θεοφάνους, Χρίστος Χαραλάμπους, Ιωάννα Γρηγορίου, Μαρία Κολιού, Όλγα Καλακούτα, Γεώργιος Νικολόπουλος

Επιστημονική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Νίκη Παφίτου, Γεώργιος Νικολόπουλος, Μαρία Κολιού, Γεώργιος Πάνος, Ειρήνη Χριστάκη, Ζωή-Δωροθέα Πανά, Κωνσταντίνος Τσιούτης, Πέτρος Καραγιάννης, Γεώργιος Πετρίκκος, Πέτρος Αγαθαγγέλου, Γεώργιος Μιξίδης

Suggested citation: Epidemiological Surveillance Unit of the Ministry of Health, Cyprus. National Situation Report. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),

05 Μαρτίου 2021.