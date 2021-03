Εθνική Αναφορά: Αυξήθηκαν όλοι οι δείκτες – Σε βαθύ κόκκινο η Λεμεσός με 3,528 κρούσματα τις τελευταίες 15 ημέρες

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μέχρι 9 Μαρτίου 2021, έχουν διαγνωσθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 36.786 περιπτώσεις COVID-19, με 236 θανάτους λόγω COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,6%).

• Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους) είναι 397,3.

• Τις τελευταίες 14 ημέρες (24 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου) καταγράφηκαν 3.528 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19:

o Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 37 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 23-52 έτη), 53,1% αφορά σε γυναίκες (ν= 1.875) και 46,7% σε άνδρες (ν=1.646 και για 7 περιπτώσεις (0,2%) η πληροφορία δεν ήταν διαθέσιμη).

o Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 1% (ν=35) ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 99% (ν=3.493) αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης.

• Την 11η Μαρτίου 2021, 171 άτομα με COVID-19 νοσηλεύονταν (βάσει καταχωρημένων στοιχείων). Η διάμεσή τους ηλικία ήταν τα 65 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 54 – 73 έτη), με το 59,1% (ν=101) να αφορά σε άνδρες και 70,8% (ν=121) περιπτώσεις από την επαρχία Λεμεσού.

• Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, 22 άτομα βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – 18 ήταν διασωληνωμένα. Η διάμεση ηλικία των ασθενών COVID-19 σε ΜΕΘ ήταν τα 68 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 61-69 έτη), ενώ 18 περιπτώσεις (81,8%) αφορούν σε άνδρες. Συνολικά 18 άτομα (85,7%) σε ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.

• Τις τελευταίες 14 ημέρες, έχουν πραγματοποιηθεί 39.725 μοριακά τεστ (PCR) (4.473,5 ανά 100.000 πληθυσμού) και 522,215 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) (58.808 ανά 100.000 πληθυσμού).

Από την εθνική αναφορά, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το εβδομαδιαίο ποσοστό θετικότητας παρουσιάζει αυξητική τάση. Στη Επαρχία Λεμεσού το ποσοστό θετικότητας κυμαίνεται πάνω από 1%. Στα θετικά καταγράφεται η διατήρηση εδώ και ένα μήνα του εβδομαδιαίου ποσοστού θετικότητας στους οίκους ευγηρίας κάτω από το 0,1%. Παρατηρείται σαφής αυξητική τάση σε όλους τους δείκτες. Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών σε ολόκληρη την Κύπρο είναι στο 397,3/100,000 καταγράφοντας σημαντική αύξηση τις τελευταίες 3 εβδομάδες (26 Φεβρουαρίου: 168,7/100,000 και 5 Μαρτίου: 263,5/100,000). Στην Επαρχία Λεμεσού καταγράφεται μια πολύ υψηλή τιμή στην αθροιστική επίπτωση για την πανδημία στη χώρα που φτάνει τα 923,1/100,000. Από τα 3,528 κρούσματα που εντοπίστηκαν την περίοδο 24 Φεβρουαρίου με 9 Μαρτίου, τα 2,292 ήταν στην Επαρχία Λεμεσού (ποσοστό 65%). Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στα νοσοκομεία, από τους νοσοκομειακούς δείκτες φαίνεται με σαφήνεια ότι υπάρχει επιβάρυνση στα νοσοκομεία, με σημαντική αύξηση του κινητού μέσου όρου εισαγωγών και νοσηλευόμενων, ενώ αρχίζει να φαίνεται η αύξηση στις ΜΕΘ. Από το πιο κάτω διάγραμμα, φαίνεται ότι η Λεμεσός αποτελεί την κύρια πηγή νοσηλειών, ενώ αρχίζει να υπάρχει μικρή αύξηση και στις εισαγωγές ατόμων από την Λευκωσία.

Σχετικά με τις ηλικίες, ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων είναι τα 37 έτη, ενώ σε σχέση με τις νοσηλείες, η επιβάρυνση φαίνεται να είναι στα άτομα κάτω των 60 ετών. Οι ηλικίες >75 δεν επηρεάζονται.

Τις τελευταίες 14 ημέρες (24 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου) έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 3.528 περιπτώσεις COVID-19. Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους)1, ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργού νόσου)2, είναι 397,3 ανά 100.000 κατοίκους.

Μεταξύ 3.528 περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν από την 24η Φεβρουαρίου, 2021, το 53,1% αφορά σε γυναίκες (ν=1.875) και το 46,7% σε άνδρες (ν=1.646) και για 7 περιπτώσεις (0,2%) η πληροφορία δεν ήταν διαθέσιμη.

Ανά ηλικιακές ομάδες: 717 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-19 ετών (20,3%), 2.250 ενήλικοι ηλικίας 20-59 ετών (63,8%), 557 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (15,8%), ενώ για 4 άτομα (0,1%) δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν η ηλικία τους. Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των περιπτώσεων COVID-19 ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η διάμεση ηλικία όλων των περιπτώσεων COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών είναι τα 37 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 23-52 έτη). Η διάμεση ηλικία των ενηλίκων (≥ 18 ετών) με COVID-19 είναι τα 42 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 30-56 έτη). Οι αθροιστικές επιπτώσεις 14 ημερών (ανά 100.000 κατοίκους), με βάση την ηλικιακή ομάδα, παρουσιάζονται στο Γράφημα Α1 στο παράρτημα.

Μεταξύ των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, 2.292 (65%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λεμεσού, 742 (21%) στην επαρχία Λευκωσίας, 224 (6,4%) στην επαρχία Λάρνακας, 158 (4,5%) στην επαρχία Πάφου, 59 (1,7%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 53 περιστατικά (1,5%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία (Πίνακας Α1). Το Γράφημα Α2 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Τις τελευταίες 14 ημέρες (24 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου), το 29,6% (ν=1.044) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση, ενώ το 70,4% (ν=2.484) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.

Υποκείμενα νοσήματα

Τις τελευταίες 14 ημέρες (24 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου 2021), 873 άτομα με COVID-19 (24,7%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Θάνατοι

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19, καταγράφηκαν 236 θάνατοι μέχρι την 11η Μαρτίου 2021, με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,6%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 26,6. Σε άνδρες σημειώθηκαν 156 θάνατοι (66,1%) και σε γυναίκες 80 (33,9%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους λόγω της συγκεκριμένης νόσου ήταν τα 81 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 73-87 έτη). Στην επαρχία Λευκωσίας δηλώθηκαν 79 (33,5%) θάνατοι, 73 (30,9%) στην επαρχία Λεμεσού, 42 (17,8%) στην επαρχία Λάρνακας, 18 (7,6%) στην επαρχία Πάφου, 15 (6,4%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 9 θάνατοι (3,8%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτούς διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από COVID-19 ήταν 13 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-20 ημέρες).

Το γράφημα (Γράφημα 5α) δείχνει τον αριθμό θανάτων ανά ημέρα με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19.

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19, δηλώθηκαν, μέχρι την 11η Μαρτίου 2021, 288 θάνατοι από κάθε αιτία (θνητότητα από κάθε αιτία επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19: 0,8%). Η θνησιμότητα (θάνατοι από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού) είναι 32,4. Σε άνδρες σημειώθηκαν 194 θάνατοι (67,4%) και σε γυναίκες 94 (32,6%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 81 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 73-87 έτη). Στην επαρχία Λεμεσού δηλώθηκαν 93 (32,3%) θάνατοι, 90 (31,2%) στην επαρχία Λευκωσίας, 52 (18,1%) στην επαρχία Λάρνακας, 24 (8,3%) στην επαρχία Πάφου, 17 (5,9%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 12 θάνατοι (4,2%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές εξαιτίας της ταχέως εξελισσόμενης

κατάστασης

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία

θανάτου από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ήταν 12 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό

εύρος: 6-20 ημέρες).

Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Μέχρι την 11η Μαρτίου 2021, συνολικά, 5,3% (ν=1.933) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 65 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52-76 έτη). Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (ν=1.121, 58%).

Η διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύονται ακόμα (μέχρι την 11η Μαρτίου 2021) (ν=171) είναι τα 65 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 54-73 έτη) και το 59,1% (ν=101) αφορά σε άνδρες. Το 70,8% (ν=121) αφορά ασθενείς από την επαρχία Λεμεσού, ενώ 112 άτομα (65,5%) ανέφεραν υποκείμενα νοσήματα.

Συνολικά, 199 ασθενείς (10,3% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ ήταν τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 62-76 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ ήταν κυρίως άνδρες (ν=136, 68,3%). Η διάμεση διάρκεια παραμονής σε ΜΕΘ (για όλους τους/τις ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ) είναι 14 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 8-27 ημέρες).

Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, την 11η Μαρτίου 2021, 22 ασθενείς βρίσκονταν σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία των ασθενών αυτών ήταν τα 68 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 61-69 έτη). Το 81,8% (ν=18) των περιπτώσεων αφορούσαν σε άνδρες, ενώ 18 άτομα (81,8%) που βρίσκονταν σε ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ΜΕΘ, σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, ανά 100.000 κατοίκους, είναι 2,5.

Από τους/τις 199 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, 187 (94%) διασωληνώθηκαν και 18 είναι ακόμα διασωληνωμένοι.

To παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τους/τις ασθενείς με COVID-19 σε ΜΕΘ (με ή χωρίς διασωλήνωση)

Ανάρρωση

Μέχρι την 11η Μαρτίου, 2021, το 87,4% (ν=31.916) των περιστατικών COVID-19 έχουν αποδεσμευτεί/αναρρώσει5,6.

Παρουσιάζεται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας

Συντελεστές: Annalisa Quattrocchi, Ιωάννης Μαμάης, Βαλεντίνος Σιλβέστρος, Άννα Δημητρίου (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Μαρία Αθανασιάδου (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Θεοπίστη Κυπριανού (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Ανδρούλλα Στυλιανού, Σωτηρούλα Σωτηρίου, Φανή Θεοφάνους, Χρίστος Χαραλάμπους, Ιωάννα Γρηγορίου, Μαρία Κολιού, Όλγα Καλακούτα, Γεώργιος Νικολόπουλος

Επιστημονική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Νίκη Παφίτου, Γεώργιος Νικολόπουλος, Μαρία Κολιού, Γεώργιος Πάνος, Ειρήνη Χριστάκη, Ζωή-Δωροθέα Πανά, Κωνσταντίνος Τσιούτης, Πέτρος Καραγιάννης, Γεώργιος Πετρίκκος, Πέτρος Αγαθαγγέλου, Γεώργιος Μιξίδης

Suggested citation: Epidemiological Surveillance Unit of the Ministry of Health, Cyprus. National Situation Report. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),

12 Μαρτίου 2021.