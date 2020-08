Επίτροπος ΕΕ για τη Δικαιοσύνη: Εξετάζεται η δυνατότητα νομικής δράσης κατά της Κύπρου

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη Didier Reynders τοποθετήθηκε πρώτη φορά μέσω του Al Jazeera για τις αποκαλύψεις του διεθνούς τηλεοπτικούς δικτύου και αποκάλυψε ότι εξετάζει τη δυνατότητα νομικής δράσης κατά της Κύπρου σχετικά με το καθεστώς υπηκοότητας μέσω επενδύσεων.

Ο κ. Reynders ζήτησε επίσης αλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη σε προγράμματα υπηκοότητας μέσω επενδύσεων και είπε ότι θα ήταν προτιμότερο κατά τον ίδιο να τα καταργήσει πλήρως.

Τα σχόλιά του δημοσιεύθηκαν μετά τη δημοσίευση της Ερευνητικής Μονάδας του Al Jazeera, The Cyprus Papers, μια συλλογή εγγράφων που διέρρευσαν και έδειξαν ότι η Κύπρος πούλησε διαβατήρια σε εγκληματίες, φυγάδες και άτομα που θεωρούνται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο διαφθοράς.

Αυτά τα έγγραφα, αποκαλύπτουν σχεδόν 1.500 αιτήσεις διαβατηρίων με περισσότερα από 2.400 ονόματα, έδειξαν ότι η Κύπρος δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τους ενδεικνυόμενους ελέγχους σε δεκάδες υποθέσεις, επιτρέποντας έτσι σε εγκληματίες και άτομα που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις να αγοράσουν υπηκοότητα από το κράτος μέλος της ΕΕ.

Ο Reynders αποκάλυψε επίσης στο Al Jazeera ότι ζήτησε από τη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιοσύνης “να αναλύσει εάν είναι δυνατόν στο νομικό πλαίσιο ότι πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία επί παραβάσει ή να υποβάλουμε νομοθετική πρόταση”.

Εάν είναι δυνατόν για τις κυπριακές αρχές να ανακαλέσουν την εθνικότητα

Ο Ρέιντερς πρόσθεσε ότι θα ήθελε να δει κάποια δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη νέα νομοθεσία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης βαρύνει την Κύπρο.

«Μετά την έκθεση που έχετε δημοσιεύσει και κάποιες άλλες στο παρελθόν, το πρώτο στοιχείο είναι να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κάποιες έρευνες σε εθνικό επίπεδο από το δικαστικό σύστημα», είπε ο κ. Reynders.

«Είναι καθήκον» είπε, «του δικαστικού συστήματος στην Κύπρο να ερευνήσει την κατάσταση, και εάν είναι δυνατόν για τις κυπριακές αρχές να ανακαλέσουν την εθνικότητα». Ο κ. Reynders επικεντρώθηκε επίσης στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ζητώντας περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπερεθνικών αρχών.

«Θέλουμε», κατέληξε, «να έχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά άτομα που ζητούν εθνικότητα με σαφή ανταλλαγή πληροφοριών με την Europol και άλλα είδη θεσμικών οργάνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

