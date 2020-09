Επιθυμούν λύση οι Κύπριοι και στις δύο κοινότητες – Νέα έρευνα με συμμετοχή Ε/κ και Τ/κ

2 SHARES Share Tweet Linkedin

Σε κάθε προσπάθεια – πρωτοβουλία προς την επίλυση διαφορών ή συγκρούσεων, μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους είναι το να γνωρίζεις τις επιθυμίες, τους φόβους αλλά και τις προσδοκίες της άλλης πλευράς. Σε μια περίοδο λοιπόν στην οποία αναμένονται εξελίξεις, με βασική επιδίωξη την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, εν μέσω μάλιστα δημόσιων τοποθετήσεων από πλευράς Άγκυρας και μερίδας Τ/Κ σε σχέση με την επιδιωκόμενη μορφή λύσης, είναι ιδιαίτερης σημασίας να έχουμε μια καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς επικρατεί σε επίπεδο κοινής γνώμης και στις δύο πλευρές του νησιού.

Νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Ε/Κ και Τ/Κ και η οποία χρηματοδοτήθηκε από το LSE – Hellenic Observatory – A.G Leventis Research Innovation Programme on Cyprus, κατέδειξε πως υπάρχει καθαρή πλειοψηφία και στις δύο κοινότητες, η οποία εκφράζει επιθυμία για λύση του Κυπριακού, είτε αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη προσέγγιση της ειρήνης στο νησί είτε πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τη λύση ΔΔΟ. Την ίδια όμως στιγμή, όταν οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την εκτίμηση ή την προσδοκία τους σε σχέση με τη λύση, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, με τα ποσοστά επιτυχίας να κυμαίνονται πολύ χαμηλά. Ωστόσο, πρόκειται για κάτι απολύτως αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς πως υπάρχει μακρύ ιστορικό αποτυχημένων προσπαθειών επίλυσης τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι αυτό στη Βόρειο Ιρλανδία, όπου ο Quintin Oliver, ο οποίος είχε διοργανώσει την καμπάνια για το «ναι» στο Good Friday Agreement, τόνισε πως ακόμα και λίγο πριν από το επιτυχές δημοψήφισμα, σχεδόν κανένας δεν πίστευε πως θα έφταναν σε λύση, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία το επιθυμούσε. Εξίσου σημαντικό εύρημα στην έρευνα είναι το ότι μετά από αρκετά χρόνια στην τ/κ κοινότητα η πλειοψηφία εκφράζει θετικά συναισθήματα για την ε/κ κοινότητα, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τα επόμενα βήματα. Συγκεκριμένα, το 33% των Τ/Κ εκφράζει θετικά συναισθήματα απέναντι στους Ε/Κ, το 29% αρνητικά και το 38% ουδέτερα.

Ακιντζί και αναποφάσιστοι

Προβάδισμα στον Μουσταφά Ακιντζί δίνουν οι ερωτηθέντες που κλήθηκαν να απαντήσουν στο πλαίσιο της έρευνας για το ποιον θα υποστήριζαν στις επικείμενες «εκλογές» στα κατεχόμενα. Στον α’ γύρο πρώτος είναι ο Μουσταφά Ακιντζί με ποσοστό 25,8% και ακολουθεί ο Ερσίν Τατάρ με 16,9%, ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο Κουντρέτ Όζερσαϊ εξασφαλίζει ποσοστό 5,9% και ο Σερντάρ Ντενκτάς 3,4%. Ποσοστό 13,3% υποστηρίζει πως δεν θα πάει να ψηφίσει, ενώ το 12,1% δήλωσε πως δεν θέλει να μπει στη διαδικασία αυτή, την ίδια στιγμή που 6,3% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Στον β’ γύρο σε ενδεχόμενη μάχη Ακιντζί – Τατάρ ο Τ/Κ ηγέτης εξασφαλίζει ποσοστό 36,4%, με τον Τατάρ να ακολουθεί αρκετά πιο πίσω στο 21,6%, όμως το 33% δηλώνει αναποφάσιστο, γεγονός που συνεπάγεται πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ενόψει της «εκλογικής» διαδικασίας της 11ης Οκτωβρίου.

Επιθυμία για ειρήνη

Η συντριπτική πλειοψηφία και στις δύο κοινότητες εύχεται να επέλθει ειρήνη στο νησί (87,4% στους Ε/Κ και 66,2% στους Τ/Κ), όπως επίσης και οριστική διευθέτηση του Κυπριακού (92,1% για τους Ε/Κ και 80% για τους Τ/Κ). Στο ερώτημα για μια λύση που να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες και των δύο κοινοτήτων, το 87,4% των Ε/Κ δήλωσε πως επιθυμεί κάτι τέτοιο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Τ/Κ είναι 66,2%. Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται επίσης το εύρημα που έχει να κάνει με την επιθυμία λύσης που να διασφαλίζει πολιτική ισότητα για τους Τ/Κ ενώ παράλληλα να διασφαλίζει και το αίσθημα ασφάλειας για τους Ε/Κ χωρίς τουρκική επιρροή. Ποσοστό 85,5% των Ε/Κ επιθυμεί μια τέτοια διευθέτηση, όπως επίσης και το 77,1% των Τ/Κ. Επιθυμία για λύση ΔΔΟ εκφράζει το 66,5% των Ε/Κ και το 77,8% των Τ/Κ.

Η εικόνα αυτή ωστόσο αντιστρέφεται όταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που καθορίζουν την εκτίμηση και την προσδοκία τους σχετικά με την εκπλήρωση του στόχου για ειρήνη. Η εκτίμηση και στις δύο κοινότητες είναι πως είναι απίθανο να επέλθει ειρήνη στο νησί (74% των Ε/Κ και 67,7% των Τ/Κ). Ποσοστό 80,1% των Ε/Κ θεωρεί απίθανο να εξευρεθεί λύση στο Κυπριακό, με το αντίστοιχο ποσοστό ανάμεσα στους Τ/Κ να φτάνει το 65,1%. Σε σχέση με την εκτίμηση αν μπορεί να υπάρξει κατάληξη σε κοινά αποδεκτή ΔΔΟ, ποσοστό 76,7% των Ε/Κ παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικό, με το αντίστοιχο ποσοστό ανάμεσα στους Τ/Κ να είναι 57,2%.

Στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά δίνουν ένα σαφές μήνυμα προς τις δύο πλευρές πως η κοινή γνώμη επιθυμεί να επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να επέλθει ειρήνη, ωστόσο οι χειρισμοί και οι μέχρι σήμερα προσεγγίσεις από τους εμπλεκόμενους δεν αφήνουν περιθώρια ιδιαίτερης αισιοδοξίας. Στοιχείο που θα πρέπει να προβληματίσει τους διαπραγματευτές και τις πολιτικές όσων εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.

Επηρεάζουν τα ελληνοτουρκικά

Τα ελληνοτουρκικά και οι εντάσεις στην περιοχή με την πιθανότητα σύγκρουσης Αθήνας και Άγκυρας δεν θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν την έρευνα, με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να απαντούν πως αναπόφευκτα οποιαδήποτε επιδείνωση των σχέσεων θα έχει αντίκτυπο και στην Κύπρο. Μεγάλο ποσοστό και στις δύο κοινότητες θεωρεί πως η πολιτική ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε διαμάχη και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών (57% των Ε/Κ και 46,7% των Τ/Κ). Μεγάλο είναι το ποσοστό και στις δύο κοινότητες που βλέπει πως ενδεχόμενες περιφερειακές διαμάχες θα έχουν προέκταση και σε επίπεδο δικοινοτικής βίας στο νησί (45,2% των Ε/Κ και 52,9% των Τ/Κ). Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο η διαμάχη να εξελιχθεί με τρόπο που να οδηγήσει σε μεταγενέστερο στάδιο σε μια ένοπλη διαμάχη, τουλάχιστον εντός Κύπρου (51,1% των Ε/Κ και 62,3% των Τ/Κ). Την ίδια όμως στιγμή η πλειοψηφία όσων κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα θεωρεί ότι οποιαδήποτε διαμάχη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, σε όποιο επίπεδο και αν συνεχιστεί, θα έχει τεράστια επίδραση και συνέπειες και στις δύο πλευρές στην Κύπρο (75% των Ε/Κ και 82,9% των Τ/Κ).

Κλιμάκωση και οδοφράγματα

Διαφορετική είναι η ανάγνωση στις δύο πλευρές σε σχέση με μια πιθανή κλιμάκωση της έντασης στο νησί, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οδοφράγματα. Η πλειοψηφία της ε/κ πλευράς (53,3%) βλέπει ως πιθανό σενάριο μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, ενώ αντίθετα οι Τ/Κ θεωρούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο απίθανο (51,3%). Σημαντικά είναι τα ευρήματα και στο επίπεδο της αντίληψης στην κάθε πλευρά σε σχέση με το πόσο μπορούν οι πολίτες να επηρεάσουν τα δεδομένα και να φέρουν αλλαγή στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Μόλις το 38,2% των Ε/Κ συμφωνεί πλήρως με τη δήλωση ότι «ως πολίτες υπάρχει πάντα κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την πολιτική κατάσταση». Το αντίστοιχο ποσοστό Τ/Κ που συμφωνεί πλήρως με την έκφραση αυτή αγγίζει το 61,7%, γεγονός που δείχνει πως οι Τ/Κ πιστεύουν πολύ περισσότερο στη δύναμη που έχουν, όπως και στην επιρροή στα πολιτικά δεδομένα της πλευράς τους.

Αντίθετες απόψεις στις δύο πλευρές και σε σχέση με το αίσθημα απελπισίας και απόγνωσης που αισθάνονται Ε/Κ και Τ/Κ. 53,8% των Τ/Κ δηλώνουν απελπισμένοι και χωρίς ελπίδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους Ε/Κ είναι μόλις 24,7%. Ωστόσο, υπάρχει ένα ποσοστό 24,8% ανάμεσα στους Τ/Κ που νιώθει αισιόδοξο για το μέλλον, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανάμεσα στους Ε/Κ είναι 5,3%. Ποσοστό 64,2% των Ε/Κ δηλώνει έτοιμο να στηρίξει πρωτοβουλίες για οικοδόμηση της ειρήνης στο νησί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους Τ/Κ αγγίζει το 71,8%. Την ίδια ώρα, σε επίπεδο εκλογών, ποσοστό 42,4% των Ε/Κ δηλώνει έτοιμο να στηρίξει κόμμα ή και υποψήφιο που να είναι πρόθυμος να βρει συναίνεση στον δρόμο για την ειρήνη στο νησί. Το αντίστοιχο ποσοστό ανάμεσα στους Τ/Κ είναι 64,9%.

Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη συμμετοχή Ε/Κ και Τ/Κ άνω των 18 ετών, με τη μεθοδολογία της τυχαίας δειγματοληψίας. Συμμετείχαν 536 Ε/Κ και 527 Τ/Κ με περιθώριο στατιστικού σφάλματος στο 4%. Η συλλογή δεδομένων έγινε στην ε/κ πλευρά από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και στην τ/κ πλευρά από την ιδιωτική εταιρεία ερευνών LIPA Consultants Ltd Research Group. Την έρευνα έτρεξαν οι Χάρης Ψάλτης (Associate Professor of Social and Developmental Psychology, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Eran Halperin (Professor of Psychology at the Hebrew University of Jerusalem), Νεόφυτος Λοϊζίδης (Professor School of Politics & International Relations, University of Kent, UK), Djordje Stefanovic (Senior Lecturer of Sociology, Sociology, Criminology & Gender Studies, University of Adelaide, Australia), Oded Adomi Leshem (Postdoctoral Fellow at the Harry. S Truman Research Institute for the Advancement of Peace, Hebrew University, Jerusalem) και Huseyin Cakal (Assistant Professor of Social Psychology, University of Keele).