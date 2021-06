Επιστολή προς ηγεσία ΕΕ για μη διακρίσεις λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων υπέγραψε ο Πρ. Αναστασιάδης μαζί με άλλους 16 ηγέτες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης υπέγραψε με άλλους 16 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιστολή προς τους προέδρους της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αφορμή την ημέρα ΛΟΑΤΙ που είναι στις 28/6, ζητώντας σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη διακρίσεις λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά στην πρωτοβουλία Λουξεμβούργου και Ισπανίας ούτως ώστε σήμερα στις 11:00 (ώρα Κύπρου) να υπάρξουν ταυτόχρονα tweets σε επίπεδο αρχηγών κρατών από τις τρεις χώρες μαζί με το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Λετονία, τη Γερμανία και τη Γαλλία: «Το μίσος, η έλλειψη ανοχής και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην Ένωσή μας. Γι’ αυτό σήμερα αλλά και κάθε μέρα υπερασπιζόμαστε τη διαφορετικότητα και τη ΛΟΑΤΚΙ ισότητα, έτσι που οι μέλλουσες γενιές να μεγαλώσουν σε μια Ευρώπη ισότητας και σεβασμού».

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That’s why, today and every day, we stand for diversity and equal rights for #LGBTI persons so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. 🏳️‍🌈🇪🇺 🇨🇾

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) June 24, 2021