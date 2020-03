Επίσκεψη ΥΠΕΞ στη Β. Μακεδονία: Μεταναστευτικό, Κυπριακό, διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο

Το μεταναστευτικό, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Βορείας Μακεδονίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης με τον ΥΠΕΞ της χώρας Νικόλα Ντιμίτροφ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ο Υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε χθες βράδυ την επίσημη επίσκεψή του στα Σκόπια, την πρώτη που πραγματοποιείται μετά τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Βόρειας Μακεδονίας, τον περασμένο Αύγουστο.

Κατά τη μονοήμερη επίσκεψη, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας την οποία ακολούθησαν διευρυμένες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή και υπηρεσιακών αντιπροσωπειών των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

FM @Christodulides met with FM @Dimitrov_Nikola in #Skopje. Focus on driving #bilateral coop. forward. Untapped potential i.a. in fields of #investments & #trade identified. #CY support for opening of #EU accession negotiations affirmed. #EastMed, #Migration also discussed

