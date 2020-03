Επικαιροποιημένος κατάλογος με τα διαπιστευμένα κέντρα για κορωνοϊό

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Κατάλογο με τα εργαστήρια, που πραγματοποιούν την εξέταση για τον κορωνοϊό, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία μπορούν οι πολίτες να αποτείνονται, για πραγματοποίηση της εργαστηριακής εξέτασης, που απαιτείται για σκοπούς άδειας εισόδου τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, δίδει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι ενόψει του γεγονότος ότι σε κάθε χώρα διαφοροποιούνται οι ενδείξεις πραγματοποίησης της εξέτασης στα αναφερόμενα εργαστήρια, αλλά και οι δυνατότητες του καθενός από αυτά, αποφασίσθηκε όπως γίνεται αποδεκτό εργαστηριακό αποτέλεσμα που έχει εκδοθεί από εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας της χώρας του, όπως αυτό θα επιβεβαιώνεται επίσημα.

Σημειώνει πως το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση χωρών, που δεν περιλαμβάνονται στον συνημμένο κατάλογο.

Τα εργαστήρια, που πραγματοποιούν την εξέταση για τον κορωνοϊό, είναι:

Represents Country – Organization

Austria – Klinisches Institut für Virologie

Austria – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Vienna)

Austria – Medizinische Universität Wien

Belgium – Sciensano

Belgium – Centre National de Référence

Bulgaria – Национален център по заразни и паразитно болести

Croatia – Hrvatski Zavod za Javno Zdravstvo

Czech Republic – Státní zdravotní ústav

Denmark – Statens Serum Institut

Estonia – Terviseamet

Finland – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

France – CNR Virus Influenzae – Région Nord

France – Institut Pasteur (Paris)

France – CPias Auvergne-Rhône-Alpes

Germany – NRZ Influenza

Germany – Robert Koch Institut

Greece – Greek Pasteur Institute

Greece – Aristotle University of Thessaloniki

Hungary – Nemzeti Népegészségügyi Központ

Iceland – Landspítali

Iceland – Embætti landlæknis

Ireland – National Virus Reference Laboratory

Ireland – Health Protection Surveillance Centre

Latvia – Latvijas Infektologijas Centrs

Lithuania – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Luxembourg – Direction de la Santé – Inspection Sanitaire

Luxembourg – Laboratoire National de Sante

Malta – Pathology laboratory

Netherlands – Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Netherlands – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Norway – Nasjonalt folkehelseinstitutt

Poland – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Poland – Krajowy Ośrodek ds. Grypy

Portugal – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Romania – Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino

Romania – Institutul National de Sanatate Publica

Slovak Republic – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky

Slovenia – Laboratorij za Javnozdravstveno Virologijo

Spain – Centro Nacional de Microbiologia

Spain – Instituto de Salud Carlos III

Spain – Centro Nacional de Microbiologia

United Kingdom – National Institute for Medical Research

United Kingdom – West of Scotland Specialist Virology Centre

United Kingdom – Public Health England

United Kingdom – West of Scotland Specialist Virology Centre

United Kingdom – Wales Specialist Virology Centre

United Kingdom – Health Protection Scotland – NHS National Services Scotland