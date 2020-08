Επέστρεψαν στην Κύπρο από τον Λίβανο 51 Κύπριοι

Έφτασε στις 21:50 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η ναυλωμένη πτήση του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της οποίας επαναπατρίσθηκαν 51 Κύπριοι πολίτες του Λιβάνου.

Όλοι οι επιβάτες της Cyprus Airways θα υποβληθούν σε τεστ για τον κορωνοϊό και θα μεταφερθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες, είτε σε ξενοδοχείο, είτε στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Κύπριοι που δήλωσαν ενδιαφέρον για επαναπατρισμό είναι περισσότεροι, ωστόσο δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για την πτήση και έτσι δεν αποκλείεται εντός των ημερών να υπάρξει και δεύτερη ναυλωμένη πτήση.

