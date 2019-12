Έπεσαν οι υπογραφές για τις υποδομές αερίου στο Βασιλικό

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου, (ΕΤΥΦΑ, θυγατρική της ΔΕΦΑ) και η διεθνής κοινοπραξία JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, and METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited υπέγραψαν σήμερα τη σύμβαση για τις υποδομές έλευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε ένα έργο που χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στην Κύπρο.

Το τερματικό ΥΦΑ θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στα €290 εκτ. Ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση €101 εκατ από την ΕΕ και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility – CEF). Η ΑΗΚ θα καταβάλει €43 εκατ με συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης είπε πως «με την υπογραφή τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας προσπάθειας πολλών χρόνων, η οποία αποτελεί δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πρόγραμμα διακυβέρνησής του», προσθέτοντας πως η όλη προσπάθεια πέτυχε γιατί διαχωρίστηκαν τα συμβόλαια σε δύο, της κατασκευής υποδομών και του συμβολαίου προμήθειας υγροποιημένου ΦΑ.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ, Συμών Κασσιανίδης τόνισε πως σήμερα μπορούμε να πάμε ένα βήμα πάραπέρα και πρόσθεσε: Μετά από χρόνια προσπαθειών η Κύπρος μας μπαίνει σε μια νέα εποχή που την οδηγεί στους ευρωπαϊκούς δρόμους της εξέλιξης και στους δρόμους του φυσικού αερίου.