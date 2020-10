Ενημερωτική καμπάνια από τη GSK: Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω τη Mηνιγγιτιδοκοκκική Μηνιγγίτιδα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2020 – Η νέα, παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης «Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω τη Mηνιγγιτιδοκοκκική Μηνιγγίτιδα» ξεκίνησε σήμερα από τη GSK, υπό την αιγίδα της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, με τη συμμετοχή της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Με 54 καταγεγραμμένα περιστατικά μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας,1 από όλους τους ορότυπους, στην Κύπρο από το 2004 μέχρι το 2018, με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά νεογέννητα και εφήβους1, στόχος της ενημερωτικής καμπάνιας με τίτλο «Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω τη Mηνιγγιτιδοκοκκική Μηνιγγίτιδα» είναι να υπενθυμίσει τους γονείς βρεφών, μικρών παιδιών, αλλά και εφήβων ότι η Mηνιγγιτιδοκοκκική Μηνιγγίτιδα είναι μια ύπουλη νόσος που εξελίσσεται ραγδαία, εντός 24 ωρών, και δύναται να έχει δραματικές επιπτώσεις στην υγεία του ασθενή2-5.

Η Mηνιγγιτιδοκοκκική Μηνιγγίτιδα μπορεί πολύ εύκολα να θεωρηθεί εσφαλμένα στο αρχικό της στάδιο ως απλή ίωση, καθώς παρουσιάζει παρόμοια συμπτώματα, γεγονός που μπορεί οδηγήσει σε μια λανθασμένη διάγνωση2. Τα συμπτώματα εξελίσσονται ραγδαία και μπορεί να περιλαμβάνουν αυχενική δυσκαμψία, υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο και αιμορραγικό εξάνθημα 2,3.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης για την καταπολέμηση της Mηνιγγιτιδοκοκκικής Μηνιγγίτιδας είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός6. 6 οροομάδες προκαλούν την πλειονότητα των περιστατικών Mηνιγγιτιδοκοκκικής Μηνιγγίτιδας ο A, B, C, W, X και Y6, με την οροομάδα Β να είναι η επικρατέστερη στην Κύπρο1 με ποσοστό εμφάνισης αντίστοιχο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.6Δεν υπάρχει ένα εμβόλιο που να προστατεύει από όλους τους τύπους. Υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια έναντι ορισμένων τύπων του μηνιγγιτιδόκοκκου που βοηθούν στην πρόληψη της μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας3,6.

Η GSK θα υλοποιήσει σειρά ενημερωτικών δράσεων με στόχο τη συστηματική ενημέρωση των γονέων για τα συμπτώματα, τις επιπτώσεις και την πρόληψη της Mηνιγγιτιδοκοκκικής Μηνιγγίτιδας. Στόχος της GSK είναι η ολοκληρωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση των γονέων, οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμβουλεύονται πρώτα τον παιδίατρό τους.

Η υποστήριξη για την προετοιμασία αυτού του άρθρου χρηματοδοτήθηκε από την GlaxoSmithKline.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

