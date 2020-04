Ένα γκρουπ ψυχοθεραπείας για γέλια και για κλάματα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μεγάλη βδομάδα από αύριο… Τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία κλείνουν και τα παιδιά θα μείνουν σπίτι. Να δούμε πώς θα τα βολέψουμε, ειδικά τα μικρά, σε γιαγιάδες και παππούδες πάλι για όσες μέρες από τις επόμενες 14 μέρες θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε δουλειά. Χα. Ο πιο πάνω «πονοκέφαλος» μας φαίνεται αστείος (δεν είναι;) υπό αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες εργασίας από το σπίτι -για τους πλείστους- και με τα παιδιά στο σβέρκο που κλαίνε, διψάνε, πεινάνε ακριβώς την ώρα που δεν πρέπει, απλώς για να σε κάνουν ρεζίλι.

Στη βάση των πιο πάνω το παρόν ρεπορτάζ αποτελεί μια σύνθεση απόψεων από γονείς παιδιών νηπιακής, προδημοτικής και δημοτικής ηλικίας που έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα θέματα και προκλήσεις αυτές τις μέρες, μέρος των οποίων διακωμωδούν ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν αναμονή μιας έστω ανταπόκρισης από το Υπουργείο Παιδείας για κάτι πιο διαδραστικό από τα φυλλάδια, με τους νηπιαγωγούς, τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους.

Κάτι σαν group therapy για να αντιληφθούμε ότι πολλοί περνούν τα ίδια, να γελάσουμε ή και να αντλήσουμε ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα την όλη κατάσταση που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να χωρέσει στον τίτλο: Εργασία και χαρά! Υπό άλλες συνθήκες!

«Και ακόμη δεν μπήκαν στην εφηβεία, εκεί να δείτε». Η επαναλαμβανόμενη «απειλή» σε γονείς μικρών παιδιών που τολμούσαμε πού και πού μέχρι πρότινος να εκφέρουμε άποψη σε σχετικές συζητήσεις για την καθημερινότητα, πολύ περισσότερο για τις ανάγκες και τον μη ύπνο τους. Και τώρα; Τώρα σε συνθήκες καραντίνας ήρθε η… μεγάλη ανατροπή. «Και ακόμη αν είχατε μωρά…», απαντάμε σε όσους με παιδιά στην εφηβεία συζητούν και προβληματίζονται για τις ώρες που αυτά είναι κλειδωμένα κατ’ επιλογή στα δωμάτιά τους.

Συγχρονισμένες ανάγκες

«Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Τα νεύρα μου είναι συνέχεια τεντωμένα. Η μία κάνει πως διαβάζει. Η άλλη μουρμουρά. Αυτή που διαβάζει την ίδια ώρα επίσης μουρμουρά. Δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εγώ απλώς τραβώ τα μαλλιά μου». Η αντίδραση της Ιωάννας, μητέρας δύο κοριτσιών 5 και 8 ετών, ομολογώ από τις πιο έντονες από όσες καταγράφονται σήμερα. Διότι είναι αρκετοί που βλέπουν και τη θετική πλευρά της καραντίνας. Κάποιοι το παλεύουν και αναμένουν εκείνη την αχτίδα φωτός -που είδε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο τελευταίο διάγγελμα- να γίνει άπλετο φως για να βγούμε όλοι έξω το συντομότερο.

Κάπου στο μεταξύ και η γράφουσα που προσπαθεί σε ένα δυάρι 80 τετραγωνικών, χωρίς μπαλκόνι, να τα φέρει βόλτα, ειδικά το πρωί που «πάλε επήε δουλειά ο παπάς;», με μια ατίθαση 4χρονη και μια απαιτητική 7χρονη, την ώρα που πρέπει να κάνει τα αναγκαία τηλέφωνα για να γράψει στην εφημερίδα. Το «σσσ να απαντήσω το τηλέφωνο, είναι για δουλειά» δεν πιάνει, δυστυχώς. Εκείνη την ώρα είναι λες και πρέπει να ικανοποιηθούν όλες τους οι ανάγκες με μιας. Τις προάλλες έπρεπε να μιλήσω με υπουργό για τα μέτρα συνεπεία της πανδημίας. Με το που απαντά η γνωστή ατάκα. «Μάμμα πεινώ. Θέλω κορν φλέικς (σημειώστε η απαίτηση είναι για συνδυασμό άσπρων και σοκολατένιων νιφάδων ρυζιού)». Εντάξει δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Και στο κάτω-κάτω οι υπουργοί που επιβάλλουν τα μέτρα οφείλουν να κατανοούν. Και δεν έχω παράπονο σε αυτό. «Υπουργέ ένα λεπτό να κάμω κορν φλέικς», «ναι μάνα μου κάνε τη δουλειά σου»… Κάπως έτσι και οι συμμετέχοντες στη σημερινή ψυχοθεραπεία. Επινοώντας παιχνίδια, ταξινομώντας ατάκες, ρυθμίζοντας ρόλους μέχρι να έρθει το βράδυ και να μας πλακώσει ο ύπνος. Ύπνος που μπορεί εν συνεχεία να διακοπεί για χίλιους δυο λόγους όσοι και οι ήρωες των παραμυθιών, που πλέον δεν διαβάζουμε, απαγγέλλουμε εκ μνήμης!

Γονιός θα βρει το εμβόλιο!

«Τινγκ-τινγκ. Και μία, και δύο και καμιά τριανταριά τινγκ-τινγκ. Κάπως έτσι ξεκινά η μέρα στις 8 περίπου το πρωί με πολλαπλά ‘καλημέρα’ στα δεκαπέντε περίπου Viber, WhatsApp, Skype και Messenger groups που έχουν δημιουργηθεί για την περιβόητη εξ αποστάσεως εκπαίδευση», σημειώνει ο Λεόντιος Φ. Ο οποίος συνοψίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο εξής: μπόλικα φυλλάδια, μπόλικα links και ένα κατεβατό οδηγίες. «Και μετά, εσύ, κάτσε δούλεψε. ‘Έλα να κάνεις τα φυλλάδιά σου’, ‘Βαρκούμαι’. ‘Κανεί playstation. Θα χώσω τους μοχλούς’, ‘Θέλω βοήθεια. Έν’ σωστά που τα κάμνω;’, ‘Κλείσ’ το tablet. Αποβλακώθηκες’, ‘Βαρκούμαι’, ‘Εφκάτε τζ’αι λλίον έξω. Κανεί τηλεόραση’, ‘Βαρκούμαι’, ‘Κάμε τα αγγλικά σου’. Μέσα σε αυτά, είπαμε, εσύ δούλεψε. Και κάνε και το teleconference σου. Αν είσαι αρκετά τυχερός δεν θα εμφανιστεί τίποτα περίεργο πίσω σου. Απλώς θα ακούγονται περίεργοι ήχοι στο βάθος. ‘Πεινώ’, ‘Μα πάλε;’. Πάμε για λίγα Μαθηματικά λοιπόν. Αν έχεις δύο παιδιά, που είναι ξύπνια περίπου 14 ώρες, πόσες φορές την ημέρα θα ακούσεις τη λέξη πεινώ; Πονεμένη ιστορία. Και πρόγευμα, και δεκατιανό, και μεσημεριανό και απογευματινό και βραδινό. Και κρέπες, και βάφλες, και κέικ, και τον αγλέορα. Ωραία περνάμε. Δεν λέω. Τα παιδιά άλλωστε είναι ευλογία! Κατά τα άλλα, κλείστε 15 γονείς σε ένα εργαστήριο. Δώστε τους μερικά αντιδραστήρια. Και 24 ώρες. Να σας πω εγώ ποιος θα βρει το εμβόλιο».

Ατελείωτος Αύγουστος

Στο σπίτι της Γωγώς Α. «από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων και μετά είναι (σαν) Αύγουστος. Για τα παιδιά τουλάχιστον… έχουν μείνει σπίτι, οι ρυθμοί τους νωχελικοί. Οι μεγαλύτεροι ‘πνιγόμαστε’ από αγωνία για την υγεία, τα επαγγελματικά, τα οικονομικά. Φροντίσαμε, όμως, να μην γίνουμε αντιληπτοί. Γιατί τα διακατέχει μια ευτυχία που είναι με τους γονείς τους ενώ υπό κανονικές συνθήκες αυτό δεν θα συνέβαινε. Εγώ εργάζομαι κανονικά, ο πατέρας τους πλέον από το σπίτι και αυτό είναι πρωτοφανές για εκείνα. Διασκεδάζουμε πολύ να τον βγάζουμε φωτογραφίες στα κλεφτά όταν από τη μέση και πάνω είναι ντυμένος ‘τηλεδιάσκεψη’ και από τη μέση και κάτω ‘μόλις βγήκα από το κρεβάτι’. Στα διαλείμματά του, όλοι μαζί σκαρφιζόμαστε καινούργια παιχνίδια (είμαστε περήφανοι για το ‘τένις’ με μπαλόνι και με ρακέτες τις ξύλινες κουτάλες μας και μια πλαστική μυγοσκοτώστρα για τη μικρή), κάνουμε κατασκευές από το τίποτα, ακόμη και κοπτοραπτική. Ιδιαίτερη ευθυμία επικρατεί όταν έχουμε το περιθώριο μηνύματος και βγαίνουμε στον κύριο δρόμο για περπάτημα και μάζεμα λουλουδιών – το έχουν εκτιμήσει και αυτό και έχει πλέον άλλη αξία. Οι ώρες του ύπνου έχουν αντιστραφεί, η 11χρονη κοιμάται μετά τα μεσάνυχτα αφού βάζει τους γονείς για ύπνο και το ρίχνει εκείνη σε μεταμεσονύχτιες τηλεδιασκέψεις. Δεν λείπουν, βέβαια, και τα ξεσπάσματα… Το δίχρονο φόρεσε τσάντα ένα πρωί και κρεμάστηκε στην πόρτα για να πάει σχολείο, ενώ η μεγαλύτερη μάς είπε ότι ‘δεν υποφέρεται η ζωή χωρίς τη γιαγιά και τον παππού και τους φίλους’. Έχουν έρθει τα πάνω-κάτω, όμως έχουμε βρει ποιοτικό χρόνο ο ένας για τον άλλον, έχουμε εκτιμήσει τα απλά και μικρά ακόμη περισσότερο και σίγουρα όταν τελειώσει η καραντίνα τίποτα δεν θα θεωρηθεί ξανά δεδομένο – ελπίζω τουλάχιστον».

Κάθε μέρα Κυριακή

«Αν εξαιρέσουμε τον εγκλεισμό, οι μικρές το βιώνουν σαν να είναι κάθε μέρα Κυριακή! Εδώ και 10 χρόνια έτσι κι αλλιώς το προσωπικό της εταιρείας μπορεί και εργάζεται από το σπίτι», εξηγεί ο Δημήτρης Δ. «Υπάρχει σωστά διαμορφωμένος χώρος για εργασία που είναι απόλυτα ήσυχος όταν τα παιδιά είναι στο σχολείο ή αλλού. Όταν όμως μια 6χρονη και μια 2χρονη είναι 24/7 στο σπίτι, τότε να είστε σίγουροι πως δεν υπάρχει ήσυχος χώρος εργασίας. Ανά πάσα στιγμή μπορεί σε μια σοβαρή τηλεδιάσκεψη να πεταχτεί ένα ζουζούνι να θέλει να σου βάψει τα νύχια σου. Αυτά όμως πλέον είναι μέσα στο παιχνίδι για όλους. Τα παιδιά, αν εξαιρέσεις ότι πεθυμούν πολύ τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, το απολαμβάνουν πλήρως. Έχει μπει ένα σχετικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρωινό, παιχνίδι μόνες τους (με επίβλεψη) ώς το μεσημέρι, φαγητό, λίγο διάβασμα για τη μεγάλη και ζωγραφική ή κατασκευές για τη μικρή. Λίγη τηλεόραση μήπως και συγυριστεί λίγο το χάος που δημιουργείται στο σπίτι… Αργότερα βόλτα στο απέναντι χωράφι ή παιχνίδι στο εξωτερικό του σπιτιού για να πάρουν λίγο τον αέρα τους, μπάνιο, φαγητό και ύπνο. Και ξανά από την αρχή! Μια ρουτίνα που επαναλαμβάνεται εδώ και σχεδόν έναν μήνα, η οποία αν και κουραστική δεν θα έλεγα πως είναι βαρετή. Σίγουρα πάντως αρέσει πολύ στα παιδιά που έχουν ανά πάσα στιγμή τους γονείς τους διαθέσιμους, δίπλα τους όλη μέρα, κάθε μέρα».

Σιγά ρε δάσκαλοι;

Ο Παναγιώτης Ζ. εκτός από γονιός είναι και εκπαιδευτικός. «Η ζωή με τα παιδιά βρε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες», μου εξηγεί. «Αν έχεις αυλή, ίντερνετ, τι τύπος είσαι και σίγουρα πόσα παιδιά έχεις! Σε γενικές γραμμές η ζωή είναι απρόβλεπτη, με τις ωραίες και τις άσχημές της στιγμές! Το καλό δεν τρέχεις το πρωί να ντυθούν, να πάνε σχολείο, ιδιαίτερα κ.λπ.! Το σίγουρο μετά από αυτήν την εμπειρία δεν θα δικαιούται κανένας να πει ‘σιγά ρε οι δάσκαλοι κάμνουν μάθημα ώς τη μία το μεσημέρι, πόσο δύσκολο εννά είναι!». Εντάξει Παναγιώτη το εμπεδώσαμε! Και ο Νίκος Κ. το ίδιο.

«Η ζωή στο σπίτι, σε καραντίνα με παιδιά. Εμάς μας έπεισε ότι τα σχολεία τα φτιάξαμε για μας τους μεγάλους. Για να ξεφορτωθούμε τα παιδιά μας. Να μας τα προσέχει κάποιος άλλος. Να τελειώσει η καραντίνα να πάμε πίσω στις δουλειές μας και να πασάρουμε τα παιδιά στους δασκάλους. Τα παιδιά όμως γιατί δεν θέλουν με τίποτα να πάνε πίσω στο σχολείο»!

Γνωστά στην… πιάτσα!

«Βρισκόμαστε στο σπίτι από τις 11 Μαρτίου, όταν έκλεισαν τα σχολεία. Χθες συμπληρώσαμε έναν -δύσκολο- μήνα. Το αντικείμενο της εργασίας μου μού επιτρέπει να εργάζομαι από το σπίτι, αλλά με δύο αγόρια σε νηπιακή ηλικία, αυτό κάθε άλλο παρά εύκολο είναι», εξηγεί η Χρύστα Ν. «Όσοι συνεργάτες μου δεν ήξεραν ότι είχα παιδιά, τώρα γνωρίζουν και τη χροιά της φωνής τους, όπως διαπερνά το ακουστικό τις πλείστες φορές που μιλώ στο τηλέφωνο. Οι δε συνάδελφοι τούς βλέπουν συχνά να παρεμβαίνουν στις συνδιαλέξεις που κάνουμε καθημερινά. Τα αγόρια τρώνε ασταμάτητα και παλεύουν όλο και πιο πολύ – νομίζω πως ο εγκλεισμός τους έχει δώσει στα νεύρα, για να μην πω για την όρεξη. Τις μέρες που έχει καλό καιρό προσπαθούμε να βγαίνουμε για ποδήλατο, αλλά τελευταία ούτε ο καιρός δεν μας κάνει τη χάρη. Βλέπουμε ταινίες, κάνουμε με το πάσο μας τις εργασίες που στέλνει η δασκάλα της προδημοτικής, ζωγραφίζουμε τις σκιές μας, γεμίζουν κάθε μέρα κάθε γωνιά του σπιτιού με ένα παιχνίδι και ανακαλύπτουν παιχνίδια που είχαν ξεχάσει για καιρό. Όταν θα τελειώσει η καραντίνα θα είναι σίγουρα πιο μυώδεις, πιο νευρικοί και λογικά θα θέλουν κούρεμα, γιατί όταν δοκίμασα τις ικανότητές μου στην κομμωτική το αποτέλεσμα δεν τους ενθουσίασε. Τώρα που το σκέφτομαι, ευτυχώς θα κάνουμε ακόμα καιρό να ξαναβγούμε»!

«Καλά πλάσματα όλοι»

«Σπίτι. Συγκεκριμένα διαμέρισμα. Ένας άντρας, δύο παιδιά, μικρά παιδιά. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας χωρίς να κάνουμε βήμα έξω από την πόρτα μας. Καλά είναι δεν λέω, καλά πλάσματα όλοι, αλλά νιώθω σαν να λαμβάνω μέρος σε παιχνίδι στο οποίο με χρονομετρούν στα πόσα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα δοθεί μια παραγγελία θα την εκτελέσω και πως όσο αργώ χάνω βαθμούς… και υπομονή μαζί. Δική μου και δική τους. Βασικά κριτές 5στερου είναι οι συγκάτοικοι νομίζω», εξηγεί και συνάμα διακωμωδεί την κατάσταση η Αλεξάνδρα Π. «Πρωί – απόγευμα. Δουλειά. Δουλειά από το σπίτι, με δύο παιδιά, μικρά παιδιά, σε ένα διαμέρισμα. Πφφφφ. Εmails, e-συναντήσεις, e-όλα. Είναι δύσκολο αλλά μου αρέσει για να είμαι ειλικρινής. Δυσκολεύει λίγο το πράγμα όταν και ο άντρας σου και εσύ δουλεύετε και οι προαναφερθέντες κριτές 5αστερου δώσουν παραγγελία, αλλά το ‘χουμε! Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο αλλά τώρα συνηθίσαμε. Bring it on judges! Απόγευμα (apres δουλειά). Παιχνίδια, κατασκευές, διαιτησία… Διαιτησία γιατί και στα παιχνίδια και στις κατασκευές οι κριτές έχουν τις διαφωνίες τους τις οποίες καλείσαι να λύσεις ηρεμώντας τα πνεύματα. Βράδυ. Βραδινό, μπάνια, ύπνος κριτών και Netflix. Netflix πφφφφφ πόσο σ’ ευχαριστώώώώώ! Ναι, είναι δύσκολο αυτό που περνάμε. Πολύ. Για όλους. Όλοι όμως έχουμε πετύχει το ακατόρθωτο – τουλάχιστον μέχρι πριν από έναν μήνα έτσι μας φαινόταν. Ευχή. Να είμαστε όλοι ‘εδώ’ και καλά, και σύντομα όλο αυτό που μας έχει κάνει τη ζωή άνω-κάτω να περάσει και να γίνει μια γλυκόπικρη ανάμνηση. Ευχή 2: να καταφέρω μία φορά μέσα σε αυτό το διάστημα να έχω 2 λεπτά ηρεμίας. Στην τουαλέτα έστω. Συμπέρασμα: Είναι ευλογία να έχεις ένα σπίτι στο οποίο νιώθεις ασφαλής, παραγωγική, αγαπημένη και αγαπησιάρα. Ένα καταφύγιο».

Στολισμός για «αμμυρά»

«Η καθημερινή βόλτα των κορών μου (δίδυμες, σχεδόν τριών χρονών) είναι η επίσκεψη στον φούρνο κοντά στο σπίτι μας! Η πλάκα έχει δύο φούρνους εκεί κοντά και επιμένουν να τις πηγαίνω στον φούρνο που έν’ λλίο πιο μακριά (δηλαδή ο ένας είναι στα 300 μέτρα και ο άλλος στα 1.000)», εξηγεί ο Ηρακλής Α. «Στολίζονται το πρωί και περιμένουν να τις πάρω ‘φούννο’ να πιάσουμε ‘αμμυρά’ και μίρκον! Και η πλάκα είναι ότι στον φούρνο δεν κατεβαίνουν. Μένουν μέσα στο αυτοκίνητο! Καθημερινά όσο είναι έξω στην αυλή ο σκύλος μας περνά βασανιστήρια! Η γυναίκα μου δουλεύει από το σπίτι και με τρία μωρά (ο μεγάλος θέλει και βοήθεια στο διάβασμα) αντιλαμβάνεσαι είναι μέσα στα νεύρα! Αλλά οι κόρες όλο και κάποια πελλάρα θα κάνουν / πουν κάθε τόσο, που όσα νεύρα και να ‘χεις φύρνεσαι ‘που το γέλιο!». Πάντως για τις μικρές «η μεγάλη βόλτα είναι το σουππεμάκκε μία φορά τη βδομάδα! Επίσης, περνάμε ώρες ατελείωτες στη σοφίτα με το playstation».

Πρόεδρε, βάλε και αυτό στα μέτρα πλιζ

«Πίστευα προηγουμένως ότι ήταν δύσκολη η ζωή μου. Μέχρι που χρειάστηκε, λόγω της πανδημίας, να μείνουμε στο σπίτι κλεισμένοι όλη την ημέρα, με δύο παιδιά λίγο πριν από την εφηβεία, γεμάτα ενέργεια». Η Κατερίνα Ζ. κάνει τον απολογισμό της. «Νομίζω ότι για τα αγόρια ήταν πολύ πιο εύκολη η προσαρμογή απ’ ό,τι για μας τους μεγαλύτερους. Έχω την υποψία ότι το απολαμβάνουν κιόλας, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν έμεινα για τόσο μεγάλο διάστημα στο σπίτι εγώ και ο πατέρας τους. Επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μενού της ημέρας, τι καλό θα τους μαγειρέψω, πότε θα φτιάξω γλυκό, ενώ με ρωτάνε συνεχώς πότε θα κλείσω το κομπιούτερ για να δούμε μαζί μια ταινία ή να μου δείξουν κάτι που έφτιαξαν». Σίγουρα, προσθέτει, τους λείπουν οι φίλοι τους. «Λόγω της κατάστασης επισπεύσαμε και την απόκτηση κινητών τηλεφώνων, για να κρατήσουν επαφή με τους φίλους τους, αλλά και για τις ανάγκες των απογευματινών δραστηριοτήτων που γίνονται πλέον με τη χρήση τεχνολογίας, οπότε δεν νιώθουν αποκομμένοι. Όσο για μας; Ατελείωτο… επιτόπιο τρέξιμο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ωράριο γραφείου έχει καταργηθεί, μπορεί να χρειαστεί να κάνω κάτι για τη δουλειά ανά πάσα ώρα, ημέρα και στιγμή. Και όλα αυτά τη στιγμή που έχεις όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού στο πολλαπλάσιο. Καθάρισμα, μαγείρεμα, πλύσιμο, σιδέρωμα. Και με όλους μέσα στο σπίτι 24 ώρες το 24ωρο. Και με τα παιδιά να κοιμούνται μετά από εμάς και να ξυπνούν γεμάτοι ενέργεια από το πρωί. Τρέλα κανονική. Νομίζω ότι η ηλεκτρική σκούπα έγινε προέκταση του χεριού μου». Με την Κατερίνα μιλήσαμε πρωί, κατά τις 11. «Και ήδη έχω σκουπίσει τέσσερις φορές. Το φαγητό πρέπει να είναι έτοιμο στην ώρα του, καθώς το απογευματινό πρόγραμμα των παιδιών συνεχίζεται κανονικά: εξ αποστάσεως μάθημα αγγλικών και προπόνηση ποδοσφαίρου εξ αποστάσεως. Στο δημοτικό σχολείο δεν τα καταφέραμε ακόμα για εξ αποστάσεως μαθήματα. Και μου κάνει εντύπωση που δεν το συζητά και κανένας».

Το καλύτερο το αφήνει για το τέλος: «Χθες βράδυ με ρώτησαν τα αγόρια τι νέα μέτρα εξήγγειλε ο Πρόεδρος και τι θα γίνει με τα μαθήματά τους. Τους πείραξα ότι ο Πρόεδρος ανακοίνωσε πως όλα τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται στις 9 το βράδυ όπως συνέβαινε πριν από την καραντίνα, για να προετοιμαστούν για την επανέναρξη των μαθημάτων. ‘Ναι καλά’, μου είπαν κοροϊδευτικά και επέστρεψαν στο παιχνίδι τους. Κακώς έπρεπε να το πει και αυτό ο Πρόεδρος!».

«Εφάλλαρεν τζ’αι τούτη»

«Εμάς προχθές ήπιε καθαριστικό χεριών. Στέλνω μήνυμα στη γιατρό και μου απαντά ‘όχιιι… Πρέπει να κάνουμε οικονομία στα καθαριστικό!’ (εφάλλαρεν τζ’αι τούτη η φτωσιή)», προσθέτει στα ευτράπελα η Αλεξία Μ, μητέρα μιας 5χρονης. «Ευτυχώς είναι και τα σκυλάκια και την κρατούν αρκετά απασχολημένη, ειδικά τελευταία που αποφάσισε να τους ταΐζει με το κουταλάκι κόκκο-κόκκο ποσκολιέται καμιάν ωρούαν!». Η κόρη της Αλεξίας επίσης αποφάσισε να κάνει κατοικίδια και όλους τους καραόλους της γειτονιάς. «Δηλαδή ξεσκατίζω τωρά και καραόλους. Μετά έχουμε και τις εργασιούλες που μας στέλνει το σχολείο. Το δικό μου κοπελλούι δεν πρόκειται να κάτσει να κάμει εργασιούλα στο σπίτι, ό,τι και να του τάξεις». Η Αλεξία μας περιγράφει και τις συνομιλίες της κόρης της. «Να χτυπά το Viber και να είναι ο κολλητός της… Και η συζήτηση να πηγαίνει κάπως έτσι:

-Εύα: Κωνσταντίνεεεεεε!

-Κωνσταντίνος: Εύααααααα!

(ακολουθεί ένας μικρός χορός και από τους δύο). Και μετά να το ρίχνουν στο ‘χιούμορ’:

-Εύα: Είσαι ππούρτου

-Κωνσταντίνος: Είσαι κακκά

-Εύα: Είσαι πισσιά

(και πάει κανένα μισάωρο αυτή η συζήτηση, με τις παρεμβάσεις μας να γίνουν πιο… κόσμιοι».

Απέναντι από την τερατσιά!

Η Κατερίνα Μ., δικηγόρος, θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει και σενάριο κωμωδίας. Είναι ο τρόπος που εκφράζεται μέσα σε όλο αυτό. «Μαμά με δύο παιδιά ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών σε απομόνωση εδώ και τρεισήμισι βδομάδες σε εξοχικό. Πρωινή συνομιλία με την 4χρονη: Κατερίνα σήμερα θα είσαι η μάμμα Κατερίνα ή η δασκάλα Κατερίνα. Απαντώ: η μαμά μέχρι να ξεκινήσει το μάθημα. Η μικρή: Α, εντάξει. Όμως μάμμα να σου πω κάτι. Νομίζω είσαι συγχυσμένη για το ποια είσαι. Συμπέρασμα: Η 4χρονη νομίζει ότι είμαι διχασμένη προσωπικότητα», εξηγεί και γελά. «Σε γενικές γραμμές περνούμε καλά, αν εξαιρέσεις προχθές που έκαψα το φαΐ, ότι μου έκανε ο 5χρονος διάρροια στο μπάνιο και ότι λίγο πριν νυχτώσει έπρεπε να θάψω έναν γάτο που βρήκα στην αυλή. Α, ναι, και το άλλο. Έχει τρεις βδομάδες που προσπαθώ να ακούσω τους στίχους ενός συγκεκριμένου τραγουδιού αλλά μου είναι αδύνατον μεταξύ του γνωστού παιδικού άσματος ‘head, shoulders, knees and toes’ και του ‘who let the dogs out’, who, who… κ.λπ. Εν τω μεταξύ, πήρα μήνυμα από τη νηπιαγωγό να μου στείλει υλικό για τον μικρό και ήθελε την… ανύπαρκτη διεύθυνση. Της έστειλα αυτό: Περνάς τις ελιές στη θάλασσα, βρίσκεις έναν χωματόδρομο και είναι το δεύτερο σπίτι πάσ’ στην θάλασσα απέναντι από την τερατσιά. Ακόμη δεν ήρθε ο φάκελος. Γιατί άραγε;».

Μάσκα σαλιγκαριού για εκτόνωση

«Χθες μετά από το διάβασμα, τα μουσικά αγάλματα, τις μουσικές καρέκλες και την κατασκευή κουνελιών με χαρτί υγείας, παίζαμε κομμωτήριο και η τρίχρονη κορούλα μου αποφάσισε εκτός από ψεύτικο σίδερο και πιστολάκι να πιάσει ψαλίδι και να μου κόψει μια τεράστια τούφα από τα μαλλιά μου! Με το που ακούω το κρακ, ήθελα να κλαίω!», η Έλενα Σ. σε απόγνωση. Αλλά βρήκε λύση. «Αναγκάστηκα να πάω μια βόλτα στο σουπερμάρκετ για να ξεσκάσω! Ήρθα πίσω ανανεωμένη αφού αγόρασα μια μάσκα προσώπου με σαλιγκάρι!».