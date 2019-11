Ελλάδα και Κύπρος έχουν τις ακριβότερες χρεώσεις ίντερνετ για κινητά

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τις ακριβότερες χρεώσεις στην Ευρώπη, στα δεδομένα του ίντερνετ, έχουν η Ελλάδα και Κύπρος.

Χαρακτηριστικά, η Ελλάδα είναι στην «κορυφή», και ακολουθούν Κύπρος, Αγγλία και Ιταλία, με Φινλανδία και Μονακό να είναι πολύ πιο πίσω στις αντίστοιχες χρεώσεις.

Συγκεκριμένα, στον κατάλογο για τα ακριβότερα data της Ευρώπης η κατάταξη έχει ως εξής:

-1η: ΕΛΛΑΔΑ (28,95 ΕΥΡΩ/ GB)

-2η: ΚΥΠΡΟΣ (17,91 ΕΥΡΩ/ GB)

-3η: ΑΓΓΛΙΑ (5,89 ΕΥΡΩ/ GB)

-4η: ΙΤΑΛΙΑ (1,53 ΕΥΡΩ/ GB)

Αντιθέτως, τις πιο φθηνές χρεώσεις data στην ΕΕ έχουν:

-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: (1,03 ΕΥΡΩ/ GB)

-ΜΟΝΑΚΟ: (1,07 ΕΥΡΩ/ GB).

You will find more infographics at Statista

Η έρευνα της Cable.co.uk συγκέντρωσε δεδομένα από 6.313 πακέτα σε 230 χώρες μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 28 Νοεμβρίου 2018.

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα ο μέσος όρος κόστους 1GB mobile data, στην Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιμή εν συγκρίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη φτάνοντας τα 32,71 δολάρια (28,95 ευρώ).

Οι Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το φθηνότερο κόστος κατά μέσο όρο στα δεδομένα είναι η Ουκρανία όπου 1Gb κοστίζει 0,51 δολάρια (0,45 ευρώ), η Ρωσία με το 1GB να κοστίζει 0,91 δολάρια (0,80 ευρώ), η Φιλανδία με το 1GB να κοστίζει 1,16 δολάρια (1,03 ευρώ), το Μονακό με το 1GB να κοστίζει 1,21 δολάρια (1,07 ευρώ) και η Πολωνία όπου το 1GΒ κοστίζει 1,32 δολάρια (1,17 ευρώ).

Πηγή: news247.gr