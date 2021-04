Εκπρόσωπος ΓΓ ΟΗΕ: Στόχος του Γκουτέρες να διαπιστώσει αν υπάρχει κοινό έδαφος, γνωρίζει το θέμα και είναι ρεαλιστής (Βίντεο)

«Ο Αντόνιο Γκουτέρες αποφάσισε να συγκαλέσει αυτή την άτυπη διάσκεψη μετά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν τους τελευταίους μήνες» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ο σκοπός», συμπλήρωσε, «είναι η διαπίστωση για το κατά πόσον υπάρχει κοινό έδαφος για τη διαπραγμάτευση μίας διαρκούς λύσης του ζητήματος της Κύπρου εντός ενός προβλέψιμου ορίζοντα».

«Τα μέρη καλούνται να επιδείξουν δημιουργική στάση», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ, «και ο ΓΓ του ΟΗΕ θα ενθαρρύνει τους διαπραγματευτές να προχωρήσουν, χρησιμοποιώντας διπλωματική γλώσσα».

«Ο ΓΓ του ΟΗΕ είναι ρεαλιστής. Αυτό είναι ένα θέμα που το γνωρίζει καλά, έχει λάβει μέρος σε προηγούμενες συνομιλίες… για αυτό είναι ρεαλιστής».

“@antonioguterres decided to call this informal meeting following the consultations over the past several months. The purpose will be to determine whether common ground exists to negotiate a lasting solution to the #Cyprus issue within a foreseeable horizon,” – @UN_Spokesperson pic.twitter.com/Zw4k7qRluB

— UN Geneva (@UNGeneva) April 27, 2021