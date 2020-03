Είναι η Ώρα: Οι γυναίκες της Κύπρου ενώνουν δυνάμεις (εικόνες+βίντεο)

Μονόωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι γυναίκες σε όλη την Κύπρο.

Στόχος της μονόωρης στάσης εργασίας, είναι να βρεθούν στο προσκήνιο τα δικαιώματά των γυναικών, να θέσει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου τις διακρίσεις και τα έμφυλα στερεότυπα, να κινητοποιήσει την κοινωνία για τερματισμό της βίας και του σεξισμού, και να προωθήσει την ισότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.



Για πρώτη φορά, ανεξάρτητες γυναίκες, γυναικείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και οργανισμοί από όλη την Κύπρο ενώνουν δυνάμεις, ενώ σε κάθε επαρχία θα σχηματιστεί αλυσίδα γυναικών την ώρα της στάσης εργασίας για όσες μπορούν να συμμετάσχουν: στη Λευκωσία η αλυσίδα θα ξεκινήσει από τη Βουλή και θα φτάσει στο Προεδρικό, στη Λεμεσό έξω από το κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης, στη Λάρνακα από την πλατεία Ευρώπης μπροστά από το Διοικητήριο και στην Πάφο από τα κυβερνητικά γραφεία και διαμέσου της οδού 1ης Απριλίου θα φτάσει μέχρι το δημαρχείο.

Women in Cyprus join a one-hour strike to

– Demand the end of violence against women

– For gender equality

– For no more gender stereotypes

– For legal reform to end gender inequality and discrimination

#ΕίναιΗώρα | @einaiiora pic.twitter.com/ISUtjcTpS0

