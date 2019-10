Έφυγε από το ζωή ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΚ Ηλίας Κυριακίδης

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρετά τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Ηλία Κυριακίδη, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2019, σε ηλικία 45 ετών. Το Πανεπιστήμιο έχασε ένα πολύτιμο μέλος της κοινότητάς του με σημαντική συνεισφορά στο επιστημονικό του πεδίο και με ουσιαστική συνδρομή στο σχεδιασμό της Πολυτεχνικής Σχολής.

Ο Ηλίας υπήρξε ένας χαρισματικός μέντορας για πάρα πολλούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, εργατικός και γενναιόδωρος συνάδελφος. Ήπιος χαρακτήρας και συναινετικός, με τα ενδιαφέροντά του να μην περιορίζονται μόνο στην επιστήμη του.

Ο Ηλίας έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, δίνοντας δύναμη και παράδειγμα στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Δεν λύγισε και συνέχισε να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη διδασκαλία, την έρευνα και το διοικητικό έργο του οργανισμού με αξιοζήλευτο ήθος και επαγγελματισμό. Σε όλες του τις αποφάσεις είχε γνώμονα πάντα το καλό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Πολυτεχνική Σχολή χρωστά τεράστια ευγνωμοσύνη στον Αναπληρωτή Καθηγητή της Ηλία Κυριακίδη για το επαγγελματικό του ήθος και την επιμονή του στην εφαρμογή διαδικασιών και θεσμών. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και η συνδρομή του ήταν ουσιαστική.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα τον θυμάται πάντα με σεβασμό και αγάπη.

Οι σημαίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα κυματίζουν μεσίστιες μέχρι και τη μέρα τέλεσης της κηδείας του.

Βιογραφικό σημείωμα:

Έλαβε το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στη Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος από το Illinois Institute of Technology (High Honors, 2000). Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Arizona State University όπου έλαβε το δίπλωμα Master (M.S., 2001) και το διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D., 2003) όλα με ειδίκευση στη Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος. Εργάστηκε στο Arizona State University ως ερευνητικός συνεργάτης από τον Αύγουστο 2000-Δεκέμβριο 2003 και ακολούθως ως ακαδημαϊκός ερευνητικός συνεργάτης από τον Ιανουάριο 2004-Ιούλιο 2004. Από το Σεπτέμβριο του 2004 ήταν μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Δρ Κυριακίδης εργαζόταν στον τομέα της μηχανικής ηλεκτρικής ισχύος. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στην ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, τη βελτιστοποίηση του συστήματος παραγωγής, τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου, τη χρήση συγχρονισμένων μετρήσεων στα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, και τις σύγχρονες μηχανές. Δίδασκε μαθήματα στην ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, στη λειτουργία και έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και στις ηλεκτρικές μηχανές. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «ΚΟΙΟΣ» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διετέλεσε μέλος του IEEE, του ΙΕT και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Μεταξύ άλλων τιμήθηκε με τα ακόλουθα βραβεία: Palais Outstanding Doctoral Student Award ως ο καλύτερος διδακτορικός απόφοιτος της χρονιάς (2004), το τρίτο βραβείο στο IEEE PES General Meeting για την παρουσίαση της ερευνητικής του εργασίας “On-line identification of generator and exciter parameters” (2002), Alumni Association Award ως ο απόφοιτος με την καλύτερη επίδοση στο Illinois Institute of Technology (2000) και το Βραβείο του Προέδρου ως ο απόφοιτος με την καλύτερη επίδοση στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (1996). Έχει εκδώσει πέραν των 100 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Η έρευνα του έχει χρηματοδοτηθεί από οργανισμούς και ηλεκτρικές εταιρείες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κύπρο.