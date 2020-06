DisruptCypruslive: Επιχειρηματικότητα, Έρευνα και Virtual Reality

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Tην Τετάρτη (17/6) στις 6μμ ο ιδρυτής του DisruptCyprus.com και growth hacker Panis Pieri φιλοξενεί στο #DisruptCyprusLive τον καθηγητή γνωστικής ψυχολογίας και ιδρυτή της Silversky3D Μάριο Αβρααμίδη.

Θα εχουμε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση για επιχειρηματικότητα, για την έρευνα, πως συνδέεται η ψυχολογία με την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (Virtual Reality).

Θα συζητήσουμε για λύσεις και το μέλλον της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στην Κύπρο και παγκόσμια.

Ο Μάριος Αβρααμίδης είναι Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου διευθύνει το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του κέντρου αριστείας RISE Up, το οποίο υπηρετεί από τη θέση του Pillar Leader of Human Factors & Design. Στο RISE Up διευθύνει παράλληλα την ερευνητική ομάδα Cognitive and Clinical Applications MRG. Από το 2014 και μετά, έχει ιδρύσει με συνεργάτες του 3 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λογισμικού και καινοτόμων λύσεων Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας για διαφορετικούς τομείς: την Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd (http://silversky3d.com), την MentisVR Ltd (http://www.mentis-vr.com/), και την ImmerSEAv Ltd.

Η συζήτηση θα γίνει στα Ελληνικά. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στην συζήτηση μας τότε μπορούν να κάνουν εγγραφή μέσω Zoom στο https://bit.ly/DisruptCyprusLive17062020

Η διαδικτυακή συζήτηση θα μεταδίδεται από το φατσοβιβλίο του DisruptCyprus.com και θα αρχίσει ακριβώς στις 6μμ. Συντονιστείτε μαζί μας. Τα λέμε διαδικτυακά.