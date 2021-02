Δημοσιεύτηκε το διάταγμα του Υπουργού Υγείας για συνέχιση απαγορεύσεων στις μετακινήσεις

2.29 Ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης καθορίζεται η τιμή, η οποία σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος: Περιγραφή Προϊόντος Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης *

€ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ Abyss Discinfectand Gel 100ml 2,62 3,55 Abyss Discinfectand Liquid 100ml 3,57 4,85 Activel Gel 80ml 2,21 2,95 Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 250ml 2,38 3,20 Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 300ml 2,82 3,50 Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 350ml 3,27 4,45 Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 1L 7,14 9,65 Aseptin 60ml Spray 5,88 8,05 Aseptin 300ml Spray 11,45 15,70 Aseptin 1L Spray (με αντλία) 21,42 28,90 Aseptin 1L Spray (χωρίς αντλία) 17,85 24,10 Bienclair – Αντισηπτικό Spray 100ml 3,07 3,70 Bienclair – Αντισηπτικό Spray 500ml 6,40 7,75 Biofresh Deep Cleansing Hand Gel 50ml 2,60 3,65 Champion Antiseptic Hand Gel 300ml 4,46 6,00 Champion Antiseptic Hand Gel 1L 8,33 11,25 Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 135ml 2,38 3,50 Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 500ml 5,95 8,00 Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 500ml 6,55 8,85 Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 1L 11,90 16,00 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 50ml 1,35 2,10 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 100ml 2,38 3,40 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 500ml 5,35 7,00 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 100ml 2,38 3,40 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 500ml 5,35 7,00 Cuticura Hand Gel – Floral 50ml 1,43 1,90 Cuticura Hand Gel – Mint 50ml 1,43 1,90 Cuticura Hand Gel – Mint 100ml 2,20 2,90 Cuticura Hand Gel – Mint 250ml 3,56 4,75 Dalon Alcohol Hand Gel 100ml 2,20 3,20 De Costa Antiseptic Gel 80ml 1,55 2,30 De Costa Antiseptic Gel 250ml (χωρίς αντλία) 3,00 4,50 De Costa Antiseptic Gel 250ml (με αντλία) 3,60 5,25 De Costa Antiseptic Gel 500ml (με αντλία) 5,40 7,95 De Costa Antiseptic Gel 1L 8,93 12,50 De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 75ml 2,40 3,55 De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 300ml 3,75 5,55 De Costa Ethyl Alcohol 96% Spray 75ml 3,05 4,50 De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 300ml 4,70 6,95 De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 300ml 2,70 4,00 De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 1L 11,31 15,85 De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 1L 9,52 13,35 Desderman Pure Gel 100ml 5,69 7,80 Desderman Pure Gel 500ml 8,15 11,15 Desderman Pure Gel 1L 13,92 19,05 Desderman Pure Liquid 100ml 5,69 7,80 Desderman Pure Liquid 500ml 7,97 10,95 Desderman Pure Liquid 1L 11,54 15,80 Dettol Hand Sanitizer Gel 50ml 2,78 3,75 Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml 2,38 3,20 Fami Sanitizing Hand Gel, 1L 8,33 11,25 Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 120ml 3,03 3,80 Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 500ml 6,00 7,50 Just Rite Hand Gel (pump) 100ml 2,07 2,60 Just Rite Hand Gel (pump) 500ml 3,99 5,70 Just Rite Hand Sanit Gel 50ml 0,84 1,20 Just Rite Hand Sanit Gel 120ml 2,24 2,80 Just Rite Hand Sanit Gel 250ml 4,17 5,20 Kessler 85ml 2,38 3,30 Kessler 500ml 5,47 7,50 Kessler 1L 10,71 14,45 Medseptox Spray 100ml 6,66 9,00 Mister Brewer, denaturate alcohol (spray) 300ml 3,93 5,50 Mister Brewer, denaturate alcohol 350ml 3,99 5,50 Octiset 50ml 5,84 8,00 Octiset 250ml 11,45 15,45 Octiset 1L 19,43 26,25 Prime Solutions Hand Gel 100ml 3,33 4,50 Primo Antiseptic D40 60ml 2,38 3,30 Primo Antiseptic D40 250ml 4,76 6,55 Primo Antiseptic D40 500ml 7,14 8,95 Proseptic Spray 60ml 3,67 5,05 Proseptic Gel 200ml 5,00 6,96 Proseptic Gel 500ml 10,71 14,70 Reval plus 30ml 2,14 3,00 Reval plus with case 30ml 3,07 4,15 Reval plus natural 100ml 4,14 5,80 Reval plus natural 500ml 6,43 8,70 Reval plus Spray 1L 7,00 9,45 Rona Ross Antiseptic Gel 70ml 3,28 4,50 Rona Ross Antiseptic Gel 160ml 6,21 8,50 Sani Antiseptic Hand Sanitizer 300ml 3,57 5,00 Sani Antiseptic Hand Sanitizer 500ml 5,35 7,15 Sani Hand Gel 70% 500ml 5,35 7,15 Sani Hand Gel 72 300ml 4,46 5,95 Sani Hand Gel 72 500ml 8,33 10,95 Septtol Antibacterial Hand Gel 300ml 3,80 5,20 Sibon Hand Gel 70% 120ml 3,57 4,65 Sibon Hand Gel 70% 500ml 7,74 10,05 Silky Ethyl Alcohol 96% 75ml 3,57 4,65 Silky Hand Gel 70% 150ml 3,93 5,10 Silky Hand Gel 70% 300ml 5,95 7,80 Silky Hand Gel 70% 1L 9,52 12,40 SP Anticeptic Spray 70ml 5,87 7,90 Super Clean Spray 50ml 3,45 4,65 Super Clean Gel 100ml 2,86 3,85 Super Clean Gel 300ml 5,95 8,05 Super Clean Gel 500ml 7,38 9,95 Super Clean Gel 1L 13,09 17,65 Topline Hand Sanitizer Gel 300ml 4,58 6,00 Topline Hand Sanitizer Gel 500ml 5,36 7,20 Topline Hand Sanitizer Gel 1L 6,55 9,15 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 60ml 1,79 2,50 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 85ml 2,38 3,30 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 100ml 2,80 3,80 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 135ml 3,57 4,90 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 150ml 4,34 5,60 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 500ml 7,14 9,85 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 600ml 8,33 11,50 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 1L 13,09 18,00 Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Liquid 1L 14,28 18,50 ΜΑΣΚΕΣ Απλές Μάσκες Χειρουργικές 0,62 το τεμάχιο (31,00 / 50 τεμάχια) 0,70 το τεμάχιο (35,00 / 50 τεμάχια) ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ Θερμόμετρο μασχάλης Από 7,00 έως 8,00 Από 11,00 έως 15,00 * Οι ανώτατες χονδρικές τιμές πώλησης αναφέρονται σε παραγωγούς, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και δεν ισχύουν για ενδιάμεσους – μεταπωλητές.