Δικαίωση για τον Νίκο Σιακόλα μετά από 35 χρόνια

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Απορρίφθηκε εξ’ ολοκλήρου για δεύτερη φορά αγωγή του 1986 της Federal Bank of Lebanon s.a.l εναντίον του Νίκου Κ. Σιακόλα ως εγγυητή της ελληνικής Εταιρείας Hellas Eurotrade Ltd ύψους $ΗΠΑ 40,388,722.85 με έξοδα εναντίον της.

Στην καταληκτική του απόφαση ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ανέφερε:

«………… η απαίτηση της ενάγουσας απορρίπτεται με έξοδα εναντίον της ενάγουσας και υπέρ του εναγόμενου ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.»

Με την πιο πάνω παράγραφο δικαιώθηκε για δεύτερη φορά στις 26.1.2021 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ο γνωστός επιχειρηματίας Νίκος Κ. Σιακόλας στην αγωγή αρ. 747/1986 Federal Bank of Lebanon vs Νίκου Κ. Σιακόλα, για γεγονότα που διαδραματίσθηκαν το 1975 και 1976.

Το δικαστήριο διαπίστωσε για δεύτερη φορά 20 ολόκληρα χρόνια μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης δίκης, ότι η απαίτηση της Ενάγουσας Τράπεζας Federal Bank of Lebanon S.A.L., (που αρχικά ήταν για ποσό πέριξ των $ΗΠΑ 598.729 ισχυριζόμενο υπόλοιπο λογαριασμού αλλά με την απαίτηση της ενάγουσας για την πληρωμή σύνθετου τόκου από το 1977 τελικά ανήλθε στο ποσό των $ΗΠΑ 40,388,722.85), δεν είχε αποδειχθεί αφού «…….η ενάγουσα χρέωνε τον λογαριασμό της Hellas Eurotrade Ltd με σωρεία παράνομων και αντισυμβατικών τόκων και προμηθειών και χειριζόταν τις ισοτιμίες κατά το δοκούν με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να τεκμηριώσει την θέση της ότι η Hellas Eurotrade Ltd, της οφείλει το αιτούμενο ή οποιοδήποτε άλλο ποσόν δυνάμει του εν λόγω λογαριασμού. Ούτε είναι δυνατόν να διερευνηθεί από το Δικαστήριο, ποιο θα ήταν το υπόλοιπο του λογαριασμού αν δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτόν οι εν λόγω αυθαίρετες χρεώσεις.»

Ενδεικτική είναι η αναφορά του δικαστηρίου για τους δυο κυρίους μάρτυρες της υπόθεσης.

Για τον εναγόμενο κ. Σιακόλα το δικαστήριο ανέφερε «μου έκανε πολύ καλή εντύπωση από το εδώλιο του μάρτυρα. Παρά την εμφανή σωματική του κόπωση λόγω μεγάλης ηλικίας και εξαντλητικής αντεξέτασης που πήρε αρκετές δικασίμους για να ολοκληρωθεί, καθώς και της αδυναμίας του να διαβάζει, η μνήμη του αποδείχθηκε πολύ δυνατή αφού αναφέρθηκε με λεπτομέρεια σε όλα τα έγγραφα που του διαβάστηκαν και έδωσε την εκδοχή του επί όλων των θεμάτων που άπτονται της συναλλαγής του με την κυβέρνηση της Νιγηρίας και την ενάγουσα.»

Ενώ για τον κύριο μάρτυρα της ενάγουσας τράπεζας Federal Bank of Lebanon S.A.L το δικαστήριο δεν δίστασε να αναφέρει τα ακόλουθα: «κρίνω ότι η μαρτυρία του Μ.Ε.1, εμπεριέχει εγγενείς αδυναμίες αφού δεν ήταν σε θέση να καταθέσει αναφορικά με τις λεπτομέρειες χρεοπιστώσεων των επίδικων λογαριασμών, αλλά και γιατί επί ουσιαστικών ζητημάτων………δεν έχει ιδίαν γνώση», και περαιτέρω: «Ανεξαρτήτως της πιο πάνω διαπίστωσης μου ότι η μαρτυρία του Μ.Ε.1 δεν βοήθησε στην επίλυση των επιδίκων θεμάτων, κρίνω εξετάζοντας στην ολότητα της την μαρτυρία του, ότι ο Μ.Ε.1 δεν είπε όλη την αλήθεια στο Δικαστήριο, αναφορικά με σημαντικά επίδικα γεγονότα της παρούσας.»

Το δικαστήριο συνέχισε την αξιολόγηση της μαρτυρίας του κύριου μάρτυρα της ενάγουσας τράπεζας αναφέροντας: «…………πέραν των πιο πάνω, ο Μ.Ε.1 (δηλαδή ο κύριος μάρτυρας της ενάγουσας τράπεζας) δεν μου έκανε καθόλου καλή εντύπωση από το εδώλιο του μάρτυρα. Οι απαντήσεις του δεν ήταν άμεσες και απέφευγε επιτηδευμένα να απαντά σε ερωτήσεις που κατά την άποψη του δεν προωθούσαν την υπόθεση της ενάγουσας» και το δικαστήριο κατέληξε: «Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, κρίνω ότι η μαρτυρία του Μ.Ε.1 όχι μόνο δεν βοήθησε στην επίλυση σημαντικών επιδίκων θεμάτων, αλλά επιπλέον εμπεριέχει σημαντικές αντιφάσεις, καθοριστικές στην κρίση της αξιοπιστίας του. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η μαρτυρία του Μ.Ε.1 απορρίπτεται στο σύνολο της ως αναξιόπιστη.»

Τον κ. Νίκο Κ. Σιακόλα αντιπροσώπευσαν στο δικαστήριο ο κ. Ανδρέας Δημητρίου και η κα Νέδη Κουκουμά του δικηγορικού γραφείου Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε υποστηριζόμενοι από τον κ. Πάμπο Ιωαννίδη ο οποίος, μαζί με τον κ. Ανδρέα Δημητρίου, είχε αντιπροσωπεύσει τον κ. Νίκο Κ. Σιακόλα στην πρώτη ακρόαση της αγωγής το 2000.