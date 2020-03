Διευθύντρια Τμήματος Φυλακών: Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι γυναίκες στις Φυλακές

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι γυναίκες στις Φυλακές, δήλωσε η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, Αννα Αριστοτέλους, η οποία επεσήμανε ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος στερείται της ελευθερίας του, δεν πρέπει να στερείται από το να ζει, να θέτει στόχους και να αναπτύσσεται θετικά, διορθώνοντας όλα εκείνα τα αρνητικά στοιχεία που τον οδήγησαν στο χώρο της φυλακής.

Παρουσιάζοντας το έργο που επιτελείται στις Κεντρικές Φυλακές από το Μάρτιο του 2014, όταν ανέλαβε τη διεύθυνση, η κ. Αριστοτέλους είπε ότι η προσέγγιση που ακολουθεί το Τμήμα Φυλάκων είναι ανθρωποκεντρική και είναι η ίδια φιλοσοφία που εφαρμόζεται στο σκανδιναβικό μοντέλο.

«Οι αξίες, οι ιδεολογίες και οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε το Τμήμα αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία αυτή και καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους οι οποίοι είναι ο σωφρονισμός, η αναμόρφωση και η προσωπική ανάπτυξη του κάθε κρατούμενου ξεχωριστά με σκοπό της μείωσης της υποτροπής και των κινδύνων στη δημόσια ασφάλεια», ανέφερε στην παρουσίασή της σε εκδήλωση στη Λάρνακα όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής σε συνεργασία του Τμήματος Φυλακών με την Επιτροπή Οικογένεια και Γυναίκα Lion με θέμα «Ένα πινέλο χαράζει την διαφορετική πορεία της κάθε γυναίκας».

Στα πλαίσια της εκδήλωσης η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικογένεια και Γυναίκα Αλέξια Καραϊσκάκη – Αχιλλέως και ο Γιώργος Παπάς, Διεθνής Σύμβουλος 2014- 2016 τίμησαν εκ μέρους της Επιτροπής τη Διευθύντρια των Φυλακών ως γυναίκα της χρονιάς.

Ανέφερε ότι στις Φυλακές έχουν εφαρμόσει νέες, σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, όπως το μοντέλο του μαθησιακού οργανισμού, (transfer of knowledge and well life balance) με σκοπό την αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, τάσεις και συμπεριφορών στο χώρο των Φυλακών, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διαφορετικότητα τόσο των κρατουμένων όσον και του προσωπικού, καταργώντας κάθε είδους διάκριση που αφορά είτε στους κρατούμενους είτε στο προσωπικό.

Η κ. Αριστοτέλους σημείωσε ότι επενδύουν αρκετά στην εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και των κρατουμένων. Μέχρι και πριν τέσσερα χρόνια, είπε, το προσωπικό δεν είχε τύχει οποιασδήποτε εκπαίδευσης σε διοικητικά και υπηρεσιακά θέματα αφού στον προϋπολογισμό υπήρχαν μόνο έξι χιλιάδες ευρώ για την εκπαίδευση ενώ το κονδύλι για το κονδύλι για την αγορά διευθυντικών καρεκλών ήταν το διπλάσιο, δηλαδή 12 χιλιάδες ευρώ, πράγμα, όπως είπε, απαράδεκτο.

Μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης αύξησαν το κονδύλι στις 120 χιλιάδες για την εκπαίδευση του προσωπικού ενώ έχει δημιουργηθεί η Ακαδημία Σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Στο τμήμα συνυπάρχουν τρία είδη φυλακών με διαφορετικά μέτρα ασφάλειας για τη σταδιακή πορεία του έγκλειστου προς την κοινωνία.

Η χωρητικότητα στις Φυλακές, ανέφερε στην παρουσίασή της, ανέρχεται σήμερα στις 569 συμπεριλαμβανομένης της Κλειστής Φυλακής, της Ανοικτής Φυλακής και του Κέντρου Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης με ένα πληθυσμό που ξεπερνά τους 810 κρατούμενους. Τα προβλήματα του υπερπληθυσμού που αντιμετωπίζουν οι Φυλακές, λιγότερα στην Κλειστή Φυλακή, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μείωση του προβλήματος, αυτό το πρόβλημα παραμένουν, επεσήμανε.

Αναφέρθηκε στην ανομοιογένεια του πληθυσμού των φυλακών, σημειώνοντας ότι το 49.5% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί κρατούμενοι, προερχόμενοι από 51 χώρες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, προβλήματα και ιδιαιτερότητες.

Υπάρχουν και οι ευάλωτοι κρατούμενοι, είπε, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν χαρακτηριστικά διάφορα προβλήματα υγείας, ψυχικής υγείας, χρόνιοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, με ψυχιατρικά προβλήματα, με νοητική στέρηση καθώς και άλλα προβλήματα που επιβαρύνουν την κατάστασή τους «τα οποία καλούμαστε να επιλύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Άλλες προκλήσεις είναι η τεχνολογική αναβάθμιση και η απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για ανίχνευση αντικειμένων και ουσιών εντός και εκτός του σώματος όσων εισέρχονται εντός των φυλακών καθώς και το σύστημα απενεργοποίησης κινητών είναι σημαντικά εργαλεία που μία σωφρονιστική υπηρεσία όσον για θέματα ασφάλειας όσο και καταπολέμησης της διαφθοράς και γενικότερα για την πρόληψη οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας είναι καλό να διαθέτει.

Μίλησε επίσης και για την αναγκαιότητα εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων που θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του υπερπληθυσμού.

Ανάμεσα στις αλλαγές από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, είπε, είναι η αυξημένη επαφή των κρατουμένων με τον έξω κόσμο, η ανεξιθρησκεία, η πραγματοποίηση γάμων και βαπτίσεων εντός της Φυλακής, η διάθεση θέρμανσης και κλιματισμού καθώς και κρύου και ζεστού νερού, βελτίωση του διατροφολογίου, γυμναστήρια και αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και κοινή συμμετοχή σε projects και δραστηριότητες προσωπικού και κρατουμένων.

Το αποτέλεσμα, είπε, είναι η μείωση των αυτοκτονιών από 3 κατά κάθε έτος μεταξύ 2013-2014 στις μηδέν μεταξύ 2015-2017, μία το 2018 και μηδέν το 2019. Επίσης, οι απόπειρες αυτοκτονίας από μέσο όρο 13 το 2013, τώρα είναι μηδέν, καθώς και μείωση περιστατικών περιπτώσεων αυτοτραυματισμών το 2015 (5), 2016 (3), 2017-2018 (1) και μηδέν το 2019.

Το έργο που επιτελείται στις Φυλακές αναγνωρίστηκε από την Επίτροπο Διοικήσεως, της Επιτροπές του ΣτΕ και ΗΕ, διεθνείς οργανισμούς όπως EUROPRIS.

Οπως είπε, στόχος και προτεραιότητες της Διοίκησης είναι η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων, η πρόληψη και καταπολέμηση τη διαφθοράς και η πρόληψη της ριζοσπαστικότητας.

Στην Έκθεση συμμετείχαν με έργα τους 25 κρατούμενοι, εκ των οποίων οι 20 είναι γυναίκες, προσφέροντας ανιδιοτελώς τα έργα τους, για στήριξη των γυναικών θυμάτων της μη κυβερνητικής οργάνωσης STOP TRAFFICKING.

Ορισμένες μάλιστα από τις κρατούμενες που έχουν πρόσφατα αποφυλακιστεί, έχουν προσφέρει τα έργα τους στην Έκθεση. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, το Τμήμα Φυλακών προσέφερε το χρηματικό ποσό των €1530 το οποίο προήλθε από τη συμμετοχή των κρατουμένων σε φιλανθρωπικό διαγωνισμό για οικονομική ενίσχυση της μη κυβερνητικής οργάνωσης STOP TRAFFICKING.

Όπως είπε η κ. Αριστοτέλους, οι κοινωνικές αυτές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι κρατούμενες, ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, συμβάλλουν στην υγιή, πνευματική και συναισθηματική καλλιέργεια τους, και γενικότερα στην προσωπική τους ανάπτυξη, η οποία διευκολύνει την ομαλότερη επανένταξη τους στην κοινωνία. Σε αυτές, όπως και σε κάθε άλλη δραστηριότητα αποτυπώνεται η φιλοσοφία του Τμήματος, της οποίας ακρογωνιαίος λίθος είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία αποτέλεσε τη βάση για εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Εξάλλου, η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών και η Γυναικεία Οργάνωση Πρωτοπορία, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα, διοργάνωσαν την Πέμπτη εκδήλωση στη γυναικεία πτέρυγα των Φυλακών με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Hovig Demirjian.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρώτη Κυρία κα Άντρη Αναστασιάδου στην οποία απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για το πολύτιμο κοινωνικό της έργο, την πολύχρονη κοινωνική της προσφορά και φιλανθρωπική της δράση.

ΚΥΠΕ/Αιμιλία Χριστοφή