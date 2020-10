Διαβατήρια: Δύο μήνες προθεσμία δίνει η ΕΕ στην Κύπρο – Δεν μπορεί να είναι προς πώληση λέει η Ευρωπαία Επίτροπος

«Έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία επί παραβάσει, κατά της Κύπρου και της Μάλτας σχετικά με τα επενδυτικά τους προγράμματα, επειδή δεν μπορεί να υπάρχει αδύναμος σύνδεσμος στις προσπάθειες της ΕΕ για τον περιορισμό της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρημάτων», ανέφερε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Διαφάνεια Βέρα Γιούροβα. «Τα διαβατήρια της ΕΕ δεν μπορεί να είναι προς πώληση», τόνισε η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

We’ve launched infringements against #Malta and #Cyprus on #goldenpassports schemes, because there cannot be a weak link in EU efforts to curb corruption and money laundering. EU passports cannot be for sale.https://t.co/0HSFEA4xb0

— Věra Jourová (@VeraJourova) October 20, 2020