Χαρίζει 15 χιλιάδες βιβλία στη Λεμεσό

«Να το πω ότι είναι όπως τα ναρκωτικά; Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου, αλλά είναι κι αυτό ένας εθισμός. Αλλά ένας εποικοδομητικός και δημιουργικός εθισμός: λαός που δεν καταγράφει και ξεχνά την ιστορία του δεν αξίζει να υπάρχει». Με αυτά τα λόγια ο Άθως Τηλλυρής από τη Λεμεσό προσδιορίζει την ιδιότητά του, αυτή του «σοβαρού», όπως τονίζει συλλέκτη βιβλίων. Όπως μας πληροφορεί σε συνέντευξή του στον «Π», αυτοί είναι ελάχιστοι στην Κύπρο, γύρω στους 35-50. Τους κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες: εκείνοι που αγοράζουν συνεχώς βιβλία, σπάνια και μη, για να τα εμπορεύονται, εκείνοι που τα αγοράζουν για να τα διαβάζουν κι εκείνοι που το κάνουν γιατί θέλουν να «διαφυλάξουν». «Εγώ, λέει, ανήκω στην τρίτη κατηγορία» και στέκοντας σε αυτό αρχίζει να μας ξεδιπλώσει το όραμά του για τη λειτουργία της ΑΘΩΝΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Επίσημη εγγραφή

Πρόκειται για ίδρυμα που ενέγραψε πριν από έναν ακριβώς μήνα, με σκοπό να φιλοξενήσει τους 15 χιλιάδες τόμους βιβλίων που αριθμεί η προσωπική του συλλογή, μεταξύ των οποίων και αρκετά πάρα πολύ σπάνια, και να παραμείνουν στη διάθεση των πολιτών της Λεμεσού. Εκτός από βιβλιοθήκη θα είναι ταυτόχρονα και αγαθοεργό ίδρυμα, για να βοηθά, όπως τονίζει, παιδιά και να δίνει υποτροφίες σε φοιτητές. Την ίδια ώρα ο Άθως Τηλλυρής ζητά τη βοήθεια του κοινού, όχι οικονομική, αφού όλα τα έξοδα για στέγαση και λειτουργία του ιδρύματος θα τα αναλάβει ο ίδιος, αλλά για δωρεές βιβλίων, άλλου έντυπου υλικού και οποιουδήποτε άλλου συλλεκτικού υλικού που αφορά κυρίως τη Λεμεσό, ώστε να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη και να μείνει μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Οι λόγοι του

Όσον αφορά τους λόγους που τον οδήγησαν στην πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα τέτοιο ίδρυμα, αυτοί κουβαλούν προσωπική πικρία και προβληματισμό, γιατί μπροστά στην επιθυμία του να δωρίσει απλόχερα στην πόλη της Λεμεσού την ογκώδη βιβλιοθήκη του (ο ίδιος δεν έχει κληρονόμους), δεν βρέθηκε κάποια Αρχή της πόλης πρόθυμη να δεχτεί αυτόν τον θησαυρό. Ομολογεί ότι τα τελευταία χρόνια κοπίασε πάρα πολύ με σκοπό να πείσει σχετικά τον δήμο, αλλά στο τέλος της μέρας εισέπραττε υποσχέσεις. Το ίδιο έχει να πει και για το ΤΕΠΑΚ. Συγχρόνως στοχεύει να αλλάξει τη σημερινή εικόνα που θέλει τη Λεμεσό να έχει ελάχιστες πηγές εύρεσης βιβλίων. Ως λάτρης του βιβλίου τον πονά, λέει, όσο λίγους, που η Λεμεσός έχει ελάχιστα βιβλιοπωλεία, ενώ τα περισσότερα βιβλία της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της πόλης βρίσκονται φυλαγμένα σε αποθήκες.

«Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΛΥΡΑ, το πρώτο και το πιο σπάνιο βιβλίο του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, έκδοση του 1882, προορίζεται να είναι ένα από τα ‘διαμάντια’ της Αθώνειου Βιβλιοθήκης». Πριν από δύο χρόνια το αγόρασε σε μάχη δημοπρασίας στην Ελλάδα. Σήμερα, αναφέρει, υπάρχουν μόνο τέσσερα γνωστά αντίτυπα.

Πώς ξεκίνησε

Από μικρό παιδί, λέει, διάβαζε βιβλία. Τον είχε επηρεάσει θετικά η μητέρα του Έλση, που προμηθευόταν από το ιστορικό βιβλιοπωλείο του Ιωαννίδη κυρίως ελληνική λογοτεχνία. Ωστόσο η στιγμή που παραμέρισε τα κύρια χόμπι του, τις καταδύσεις, το ψάρεμα, το ποδόσφαιρο και τη συλλογή γραμματοσήμων, έφτασε όταν πριν από δέκα περίπου χρόνια δύο πολύ καλοί του φίλοι, και μεγάλοι συλλέκτες βιβλίων, τον μύησαν στην ενασχόλησή τους. Πρόκειται για τον ψυχίατρο Χριστόδουλο Γαλατόπουλο και τον αρχιτέκτονα – μελετητή της ιστορίας της Λεμεσού Τάσο Ανδρέου. Χάρη σε αυτούς εντάχθηκε και ο ίδιος στη συλλογή βιβλίου, κυρίως κυπρολογικού ενδιαφέροντος.

Κυπρολογική βιβλιοθήκη

«Σήμερα διαθέτω τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη που αφορά τη Λεμεσό, την πόλη και επαρχία, μάλιστα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα», αναφέρει ο Άθως Τηλλυρής. «Ενώ κάποιοι αγνοούν κάποιους τομείς της Λεμεσού, συμπεριλαμβανομένων του αθλητισμού και της θρησκείας, εγώ τους παρακολουθώ και εμπλουτίζω συνεχώς τη συλλογή μου. Σύμφωνα με τους αθλητικογράφους Τάκη Μιχαήλ και Γιώργο Γεωργίου, έχω τη μεγαλύτερη αθλητική βιβλιοθήκη για τη Λεμεσό. Όσον αφορά το σύνολο της βιβλιοθήκης, αριθμεί 15 χιλιάδες τόμους και αυτή είναι δύο ειδών: η έντυπη και η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Βέβαια δεν επικεντρώνομαι στη Λεμεσό. Η βιβλιοθήκη μου είναι κυπρολογική, με κύριες ενότητές της τη Λεμεσό (περιλαμβανομένης της αθλητικής και θρησκευτικής Λεμεσού), τον ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, την ΕΟΚΑ 55-59, την κυπριακή ιστορία, λαογραφία, γεωγραφία, λογοτεχνία και αρχαιολογία, και την Κύπρο γενικότερα. Τέλος υπάρχει και η ενότητα της ελληνικής λογοτεχνίας και ξένων εκδόσεων γενικής θεματολογίας. Θα ήθελα να σταθώ και στο ηλεκτρονικό μου αρχείο, το οποίο ονομάζω ΛΕΜΕΣΙΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ και περιλαμβάνει 50.000 εγγραφές για τη Λεμεσό (πόλη και επαρχία, από αρχαιοτάτων χρόνων), εκ των οποίων περίπου 1.500 βίντεο, περίπου 2.300 άρθρα, και χιλιάδες φωτογραφίες».

Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt, Arabia, Syria, and Turkey, between the years 1803 and 1807. Σπάνιο βιβλίο του 1816.

Οι πηγές του

Τα βιβλία του τα συγκέντρωσε με πάρα πολλούς τρόπους. Ξεκίνησε με τις αγορές, από βιβλιοπωλεία και παλαιοβιβλιοπωλεία. Ακολούθως μεταφέρθηκε σε μεγάλες μάχες δημοπρασιών, κυρίως στην Ελλάδα, που εμπλούτισαν τη βιβλιοθήκη του με σπάνιες και πολύ σημαντικές εκδόσεις. Επίσης του έχουν γίνει δωρεές συλλογών επιφανών ανθρώπων της Κύπρου. Όπως μας πληροφορεί, μετά τον θάνατό τους τα παιδιά τους ή οι συγγενείς, που εκτίμησαν το πάθος του για τα βιβλία, του χάρισαν αυτές τις συλλογές. Αυτή τη στιγμή έχει στη διάθεσή του τρεις αξιόλογες βιβλιοθήκες σημαντικότατων Λεμεσιανών.

Cyprus as I saw it in 1879 (Samuel Baker).

Σπάνια – σημαντικά βιβλία

«Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΛΥΡΑ, το πρώτο και το πιο σπάνιο βιβλίο του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, έκδοση του 1882, προορίζεται να είναι ένα από τα ‘διαμάντια’ της Αθώνειου Βιβλιοθήκης», τονίζει ο Άθως Τηλλυρής. Πριν από δύο χρόνια το αγόρασε σε μάχη δημοπρασίας στην Ελλάδα. Σήμερα, αναφέρει, υπάρχουν μόνο τέσσερα γνωστά αντίτυπα. Άλλα σπάνια και σημαντικά βιβλία της συλλογής του είναι: Travels of Ali Bey (1816), Cyprus as I saw it in 1879, που το έγραψε ο Samuel Baker, Devia Cypria: Notes of an Archaeological Journey in Cyprus in 1888 (David George Hogarth), Πολιτικαί προβλέψεις (το έγραψε ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής το 1947), Η αλήθεια διά τον Μακάριον (Μητροπολίτου Κιτίου Άνθιμου, 1974), Τα ήθη και έθιμα της Κύπρου (Μάγδας Ρίχτερ, πρώτη έκδοση – γερμανική, 1913), Η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου (John Ηachet, 1901), Τα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου (Γεώργιος Σωτηρίου, Ακαδημία Αθηνών – 1935).

Προϊόν της συνάντησης του επαγγέλματός του με τη συλλογή βιβλίων είναι η μηχανογράφηση της συλλογής του σε λογισμικό πρόγραμμα που δημιούργησε η εταιρεία του.

Τα 3 «Χ» και συνήθειες

Μιλώντας για τις ιδιαιτερότητες ενός συλλέκτη βιβλίων αναφέρει: ”Μας απασχολούν και μας προσδιορίζουν τα 3 «Χ». Δηλαδή, «Χώρος», «Χρήμα» και «Χρόνος». Αυτά είναι τα τρία μεγάλα μας προβλήματα. Τα βιβλία μου τώρα βρίσκονται σε διάφορους χώρους, ασφαλή, μέχρις ότου δημιουργηθεί το Ίδρυμα, που θα τα στεγάσει όλα. Μου αρέσει να συζητώ για τα βιβλία μου, ειδικά με άλλους συλλέκτες ή βιβλιόφιλους μπορεί για ώρες ατέλειωτες. Συχνάζω στα βιβλιοπωλεία και τα παλαιοβιβλιοπωλεία, όπου συζητώ, μελετώ, είμαι πρόθυμος να δώσω συμβουλές σε άλλους, αλλά και να πάρω”.

Όλα εκτός τη «Σολομωνική»

Προσωπικά διαβάζω τα πάντα. Το μοναδικό βιβλίο που αρνούμαι να διαβάσω, αλλά και να εντάξω στη βιβλιοθήκη μου είναι τη «Σολομωνική». Λένε ότι γράφτηκε από διαβόλους. Ούτε καν θέλω να το δω. Το είδα μία φορά μόνο, μάλιστα προσφέρθηκαν να μου το χαρίσουν και είπα «ευχαριστώ, δεν θα το πάρω». Είμαι θρησκευόμενο άτομο, όχι φανατικά, γιατί έχω τις ιδέες και τις αντιλήψεις μου, πιστεύω ότι η θρησκεία είναι αγάπη και δεν συνδέεται με τον πλούτο και τα πανάκριβα οχήματα…

Ο συλλέκτης βιβλίων Άθως Τηλλυρής στο γραφείο του στη Λεμεσό. Ζητά τη βοήθεια του κοινού για δωρεές βιβλίων, άλλου έντυπου υλικού και οποιουδήποτε συλλεκτικού υλικού που αφορά κυρίως τη Λεμεσό, ώστε να εμπλουτιστεί η Αθώνειος βιβλιοθήκη.

Προγραμματιστής και βιβλίο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άθως Τηλλυρής δραστηριοποιείται για χρόνια επαγγελματικά ως προγραμματιστής υπολογιστών και είναι ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών υπολογιστών. Μάλιστα είναι από τους πρώτους Κύπριους που σπούδασαν στον συγκεκριμένο κλάδο και διαθέτει μια μοναδική συλλογή με τη διαχρονική εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προϊόν της συνάντησης του επαγγέλματός του με τη συλλογή βιβλίων είναι η μηχανογράφηση της συλλογής του σε πρόγραμμα που δημιούργησε η εταιρεία του. Διαβεβαιώνει ότι είναι οι μόνοι στην Κύπρο που δημιούργησαν τέτοιο πρόγραμμα. Το έχει προσφέρει στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Λεμεσού και είναι διατεθειμένος να το προσφέρει δωρεάν σε οποιοδήποτε οργανωμένο σύνολο το χρειάζεται.

Ταύτιση με Βασίλη Μιχαηλίδη

Ομολογεί ότι ο ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης είναι η μεγάλη του λατρεία και αγάπη. Τον έχει μελετήσει και έχει ταυτιστεί, λέει, μαζί του. Μάλιστα στο παρελθόν έχει τιμηθεί από τον Δήμο Λευκονοίκου –γενέτειρα του Μιχαηλίδη– εξαιτίας της αγάπης του και της δημιουργίας ξεχωριστού αρχείου για τον ποιητή. Έχει γράψει ολόκληρη μελέτη και σκοπεύει να την κυκλοφορήσει σε DVD, ώστε όλα τα έσοδα να δοθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εδώ δράττεται της ευκαιρίας για να εκφράσει παράπονο για την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το κενοτάφιο του Μιχαηλίδη στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Λεμεσού. Εξάλλου τονίζει ότι ο τάφος του ποιητή δεν βρίσκεται εκεί, επικαλούμενος έρευνες που έκανε ο ίδιος και άλλοι ερευνητές με τους οποίους έχει επαφή. Ποίηση έγραψε και ο Άθως Τηλλυρής, τη συλλογή «Ποιητικά ακούσματα» (2011). Επίσης είναι συγγραφέας της ιστορίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού και της ιστορίας της εμπορικής και βιομηχανικής Λεμεσού (2013). Στην ομάδα του FACEBOOK ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΝΗΜΕΣ είναι συνδιαχειριστής.