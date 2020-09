CFO της χρονιάς η Ελίζα Λειβαδιώτου της Τράπεζας Κύπρου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Τράπεζας Κύπρου, Ελίζα Λειβαδιώτου, βραβεύτηκε με το CFO of the Year Award ως η Οικονομική Διευθύντρια της χρονιάς, στο πλαίσιο του «16th CFO Management Forum».

Το Φόρουμ, που διοργανώθηκε χθες 15 Σεπτεμβρίου 2020, από την ΙΜΗ και παρουσιάστηκε από την EY, αναδεικνύει τον ρόλο και τη σημαντικότητα των οικονομικών διευθυντών σε έναν οργανισμό.

Σε μήνυμά της στην εκδήλωση η κα Λειβαδιώτου αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του ρόλου του Οικονομικού Διευθυντή ενός οργανισμού, τόσο για τον ίδιο τον οργανισμό όσο και για την επιχειρηματική κοινότητα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια.

Επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι οικονομικοί διευθυντές σήμερα πρέπει να καθοδηγούν τον στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού και την επιτυχή υλοποίησή του, πάντοτε φυσικά με γνώμονα τη διαχείριση των κινδύνων και τις εξελίξεις στην αγορά. Παράλληλα, οι οικονομικοί διευθυντές πρέπει να διατηρούν συνεχή επαφή τόσο με την υπόλοιπη διευθυντική ομάδα του οργανισμού, όσο και διάλογο με τους μετόχους, τις εποπτικές αρχές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους συμβούλους».

Η κα Λειβαδιώτου ευχαρίστησε την ομάδα της Οικονομικής Διεύθυνσης της Τράπεζας Κύπρου, τονίζοντας πως «το βραβείο είναι μια επιβράβευση ολόκληρης της ομάδας».

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συνεδρίου, απονεμήθηκαν πέντε βραβεία στις κατηγορίες: CFO of the Year Award, Corporate Finance – Restructuring and M&As Award, Finance & Technology Award, Public Sector CFO Award and Young CFO Award.