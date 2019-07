Boeing 737 πραγματοποίησε την πρώτη πτήση Κωνσταντινούπολη-Λάρνακα

Ένα ιατρικό περιστατικό ήταν αυτό που ανάγκασε αεροσκάφος τύπου Boeing 737 να πραγματοποιήσει χθες την πρώτη πτήση Κωνσταντινούπολη-Λάρνακα.

Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατία και για αυτό δεν πραγματοποιούνται πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο ένα έκτακτο ιατρικό περιστατικό ανάγκασε το αεροσκάφος των νορβηγικών αερογραμμών, να πραγματοποιήσει εκτροπή της πτήσης προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Το συμβάν δημοσίευσε μέσω twitter ο Χάρης Θεοχάρους.

Δείτε την ανάρτηση του:

BREAKING. The first direct flight from a Turkish airport to the Republic of Cyprus. Norwegian flight DY4401 flight from ARN to LCA diverted to IST due to a medical emergency. The flight departed IST and has just landed in Larnaca. Turkey prohibits direct flights to Cyprus pic.twitter.com/W2e1DxPump

— Harry Theocharous (@TheocharousH) July 20, 2019