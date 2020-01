BBC: Βρετανίδα λέει ότι την βίασαν πριν δύο χρόνια στην Αγία Νάπα

Μία παλιά υπόθεση φέρνει στο φως το BBC, με μία Βρετανίδα να αναφέρει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού πριν από δύο χρόνια στην Αγία Νάπα.

Όπως ανέφερε στο βρετανικό δίκτυο, ένας Σκωτσέζος της έριξε κάτι στο ποτό της κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε παραλία και ακολούθως τη βίασε.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, όταν το ανέφερε στη βρετανική αστυνομία, αυτοί της είπαν να μην προχωρήσει σε καταγγελία καθώς θα ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσουν τον δράστη.

‘They were quite discouraging – saying it was unlikely a perpetrator would be found’

‘Sophie’ says she reported her Cyprus rape to police when she returned to the UK.

She says the case of the woman sentenced for a false rape claim makes her relieved she didn’t report it there. pic.twitter.com/kEZKqhVgCc

— Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) January 10, 2020