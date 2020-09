Αυτή είναι η νέα μέθοδος της Ομάδας Κωστρίκη για εντοπισμό θετικών ατόμων στην Covid-19

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η μεθοδολογία US 7,709,188B2 αποτελεί την νέα καινοτομία του Πανεπιστημίου Κύπρου, για διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων στην κοινότητα για εντοπισμό θετικών ατόμων στην Covid-19.

Όπως εξηγεί στο politis.com.cy, ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Μοριακός Ιολόγος, Δρ Λεόντιος Κωστρίκης, η συγκεκριμένη μέθοδος είναι βασισμένη σε αμερικανική πατέντα που ανέπτυξε ο ίδιος, πρώτη φορά το 2003 στον Καναδά, έπειτα από την εμφάνιση του SARS COV-1, και έγινε για να εντοπίζει τον ιό. Θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τη διαδικασία δεξαμενοποίησης δειγμάτων (sample pooling).

Πως ανιχνεύονται οι στόχοι

Σύμφωνα με τον Δρα Κωστρίκη, ο τρόπος που διενεργείται το συγκεκριμένο τεστ είναι ο ίδιος με τον διαγνωστικό έλεγχο PCR, όπου λαμβάνεται δείγμα από τη μύτη. Η διαφορά είναι στο ότι η νέα μεθοδολογία μπορεί να χωρίζεται σε δύο σημαντικά κομμάτια. Αρχικά, όπως εξηγεί ο Καθηγητής, ανιχνεύει τον ιό έστω και αν αυτός μεταλλαχθεί γενετικά – βασίζεται στους μοριακούς φάρους (ουσίες), δηλαδή στο συνθετικό DNA που σχεδιάζει και ανιχνεύει τα γονίδια του ιού. Με τη νέα μεθοδολογία, και συγκεκριμένα μέσω των μοριακών φάρων, ανιχνεύεται επί της ουσίας η φθορίζουσα ουσία και ο φθορισμός.

Έγκριση από τρεις Διεθνείς οργανισμούς

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία έλαβε έγκριση από τρεις διεθνείς οργανισμούς – είναι η μοναδική στην Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί από το World Health Organization SARS CoV-2 External Quality Assessment Programme (WHO SARS CoV-2 EQAP), το European Center for Prevention and Disease Control (ECDC) και από το Quality Control for Molecular Diagnostics, UK (QCMD).

100% επιτυχία!

Όπως ανέφερε ο Δρ Κωστρίκης, η μεθοδολογία -που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διδακτορικού προγράμματος φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου- προσφέρεται δωρεάν και η επιτυχία της, σύμφωνα με τα δείγματα που απεστάλησαν στους τρεις προαναφερθέντες οργανισμούς, είχαν 100% επιτυχία. «Δεν είμαστε διαγνωστικό κέντρο. Σχεδιάστηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η εφαρμογή της θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου, όπως προνοεί το πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας» διευκρίνισε ο Καθηγητής.