Αστυνομικοί «επιβάτες» στο ύποπτο βαν

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφαση της δικαστού Τ. Ψαρά-Μιλτιάδου, έδωσε άδεια για την καταχώριση αίτησης με κλήση, για την έκδοση Προνομιακού Εντάλματος Certiorari, ώστε να τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου, με σκοπό να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης, κατά του Σαχάκ Αβνί, ημερομηνίας 19/12/2019. Το ένταλμα σύλληψης αφορούσε διάφορα υπό διερεύνηση αδικήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβιάσεις του περί Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας Νόμου, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος κ.ά., τα οποία φαίνεται να είχαν διαπραχθεί από τις 21/11/18 έως τις 6/12/19.

Σε γνώση αστυνομικών

Μεταξύ άλλων, οι δικηγόροι του κ. Αβνί στην αίτησή τους αναφέρουν πως, κατά τη διαδικασία της εκδόσεως του εντάλματος σύλληψης, σε σχέση με το κατασκοπευτικό βαν, «δεν αποκαλύφθηκε ότι ήταν ενήμεροι οι αστυνομικοί διευθυντές των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είχαν σταλεί στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση και ότι μάλιστα σε δύο περιπτώσεις που έκανε δοκιμές, ευρίσκονταν εντός του οχήματος αστυνομικοί, στη μια περίπτωση αξιωματικός της ΥΚΑΝ και σε άλλη στέλεχος της ΚΥΠ».

Καμία σχέση με Ντίλιαν

Ο κ. Αβνί υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το βαν ή με την εταιρεία Wispear ltd του Ταλ Ντίλιαν. Όπως αναφέρεται στην ένορκη δήλωση που κατατέθηκε στο δικαστήριο «δεν αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε άδεια για παροχή συχνότητας του οχήματος και των αντενών από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Ωσαύτως, δεν αποκαλύφθηκε ότι το Μac Adress είναι ουδέτερο στοιχείο και δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο, καθότι δεν συνταυτίζει καμία συσκευή ή ηλεκτρονικό στοιχείο με κανένα πρόσωπο, άρα η κατ’ ισχυρισμόν πράξη της λήψης των Μac Adress δεν εμπίπτει σε καμία νομική απαγόρευση. Δεν αποκαλύφθηκε επίσης από το δικαστήριο ότι ο κ. Αβνί είναι πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του ισχυρισμού για την μη αποκάλυψη ο αιτητής (Αβνί) ισχυρίζεται “ότι δεν υπήρχε καμία σχέση ή/και διασύνδεση μεταξύ του και της εταιρείας WS WISPEAR SYSTEM LTD ή/και του διευθυντή της κυρίου Ταλ Ντίλιαν, κάτι που γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν και οι ίδιοι (η Αστυνομία), αφού δόθηκε στους ανακριτές πρόσβαση στον κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας CIS ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LTD, της οποίας διευθυντής είναι ο κ. Αβνί, όπου διαπιστώθηκε ότι καμία επικοινωνία δεν υφίστατο μεταξύ των δύο κεντρικών εξυπηρετητών που υπήρχαν στον 8ο όροφο. Ο ένας server ανήκε στην εταιρεία WS WISPEAR SΥSΤΕΜ LTD και ο άλλος στην εταιρεία και CIS ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑΙ LTD και προς τούτο ο καθένας έφερε διαφορετικές ετικέτες ‘WISPEAR’ και ‘CIS’), το δίκτυο ήταν διαφορετικό, γεγονός που διαφαινόταν και από τις αυθεντικές ετικέτες σύνδεσης στο διαδίκτυο παρεχόμενες από την ίδια την ΑΤΗΚ (CΥΤΑ) που ήταν επικολλημένες στην πόρτα του δωματίου που ευρίσκονταν οι δύο servers στον 8ο όροφο, αναφορικά με τη γραμμή που παρείχε πρόσβαση στο διαδίκτυο στη CIS ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑΙ LTD, και την ξεχωριστή γραμμή πρόσβασης στο διαδίκτυο που παραγγέλθηκε από την εταιρεία ‘WS WISPEAR SYSTEM LTD’ και χρησιμοποιείτο από αυτή, τα σύρματα δικτύου ήταν εντελώς διαφορετικά και δεν επικοινωνούσαν, υπήρχε ξεχωριστή καμπίνα (rack) για κάθε server”».