Αριάν Παλάνας Λοζάνος: To αντίο στο τελευταίο θύμα του Μεταξά (εικόνες)

Η κηδεία της Αριάν Παλάνας Λοζάνος, θύματος του καθ’ ομολογία κατά συρροή δολοφόνου Νίκου Μεταξά, τελέστηκε σήμερα το απόγευμα από τον καθολικό ναό του Τιμίου Σταυρού στη Λευκωσία.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν φίλοι και συγγενείς αλλά και πολιτικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη από τις Φιλιππίνες δολοφονήθηκε στις 23 Ιουλίου 2018, στην κατοικία του «Ορέστη». Η σορός της εντοπίστηκε σε φρεάτιο στο Μιτσερό.

Η βουλευτής των Οικολόγων, Έφη Ξάνθου, μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, δημοσίευσε φωτογραφίες από την κηδεία.

#ArianeLozano rest in peace… You did not deserve such an untimely and cruel death… pic.twitter.com/Zxm2UKLzJZ

— Efi Xanthou (@efixanthou) September 5, 2019