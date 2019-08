Απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για την υπόθεση Focus οι Ζολώτας-Φόλε

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τη διακοπή της δίκης για τους κατηγορούμενους Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε και την απαλλαγή τους από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν στην υπόθεση της Focus, αποφάσισε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, αποδεχόμενο το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισής τους για τη διακοπή της ποινικής τους δίωξης λόγω κατάχρησης της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του τριμελούς Κακουργιοδικείου, δεν μπορεί να συνεχιστεί η δίκη για τους δύο κατηγορούμενους επειδή άρχισε κατά παράβαση του θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας «με την υποχρέωση και των εξαναγκασμό τους να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου στη βάση των ακυρωθέντων από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενταλμάτων σύλληψής τους».

Αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασής από τον Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου Λεωνίδα Καλογήρου, οι πρώην κατηγορούμενοι εξήλθαν της δικαστικής αίθουσας και η διαδικασία συνεχίζεται πλέον για τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλο Χριστοδούλου, την κόρη του Αθηνά Χριστοδούλου και για τις εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group – MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.