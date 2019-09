Ανώτατο: Εξετάζει στις 26/9 την έφεση Γ. Εισαγγελέα για απαλλαγή Ζολώτα και Φόλε στην υπόθεση Focus

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις 26 Σεπτεμβρίου την έφεση που καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της απόφασης του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας με την οποία διακόπηκε η ποινική δίωξη των κατηγορουμένων Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε στην υπόθεση Focus.

Το Κακουργιοδικείο αποφάσισε στις 7/8 τη διακοπή της δίκης για τους δύο κατηγορούμενους και την απαλλαγή τους από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν λόγω κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας σχετικό αίτημα που καταχώρησε ο εκ των δικηγόρων των κατηγορουμένων Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε ότι η δίκη άρχισε κατά παράβαση του θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας «με την υποχρέωση και τον εξαναγκασμό τους να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου δια των ακυρωθέντων από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενταλμάτων σύλληψής τους».

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση παραμένουν ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλος Χριστοδούλου, η κόρη του Αθηνά Χριστοδούλου και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group – MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν και ο Ανδρέας Κιζουρίδης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση μετά τη διακοπή της ποινικής του δίωξης από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΚΥΠΕ